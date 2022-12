Silvio Barina trovato morto davanti alla tv dai genitori: aveva 55 anni

A soli 55 anni è morto Silvio Barina, mentre era a casa dei genitori e stava guardando la televisione. È stata la madre a trovarlo senza vita sul divano e le cause della morte non sono ancora chiare, ma si teme un malore improvviso e fulminante.

La morte di Silvio Barina

Silvio Barina la sera prima della sua morte aveva cenato con la moglie Antonella, prendendo una pizza, come faceva abitualmente di sera. Poi aveva deciso di recarsi dai suoi genitori, ai quali era molto affezionato, specialmente alla madre. Una volta lì, «Cilo», così conosciuto dagli amici, aveva aiutato i suoi genitori a mettersi a letto, dopodiché si era sistemato sul divano per vedere la televisione.

Nel cuore della notte, la madre aveva provato a chiamarlo più volte perché aveva bisogno di aiuto, ma non aveva ricevuto risposta. Per questa ragione, si è recata nella stanza dove si trovava Silvio e l’ha trovato addormentato sul divano. Poco dopo, ha scoperto che l’uomo era morto, colpito probabilmente da un malore fatale mentre guardava la televisione.

Chi era la vittima

Silvio Barina abitava a Vigonza ed era conosciuto da tutti come un gran lavoratore, infatti svolgeva con passione la professione di saldatore. La sua vita era divisa tra lavoro, famiglia e genitori, che ormai erano anziani e non capaci di essere autonomi. Per questa ragione, Silvio si recava da loro per assisterli e aiutarli giorno dopo giorno.

Ora la moglie Antonella è distrutta dal dolore, visto che ha perso il marito, l’amato «Cilo» dopo 5 anni di fidanzamento e ben 26 di matrimonio. L’ultimo saluto all’uomo è previsto per mercoledì 7 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Vigonza. Sono previsti tanti partecipanti visto che Silvio Barina era ritenuto l’anima della festa dai suoi amici e molti gli volevano bene.