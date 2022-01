È morta Silvia Tortora, figlia di Enzo: aveva 59 anni

Si è spenta questa notte in una clinica romana Silvia Tortora figlia di Enzo Tortora e della seconda moglie del conduttore Miranda Fantacci con la sorella Gaia, giornalista di La7. Nata a Roma il 14 novembre 1962 (aveva 59 anni), Silvia Tortora come giornalista aveva lavorato in televisione con Giovanni Minoli a Mixer e a La storia siamo noi realizzando una serie di puntate su Mia Martini, Renato Vallanzasca, Il Terremoto a San Giuliano di Puglia, Francesco Totti, Vendute (storia di baby prostitute), C’era una volta Portobello (la storia di un programma e di un uomo, Enzo Tortora), Corrado (il grande inventore della Corrida), La prima vittima (storia di Luigi Calabresi), e Non ci resta che Benigni (storia del comico toscano).

Nel 2001 il matrimonio con Philippe Leroy

Per la carta stampata aveva collaborato con il settimanale Epoca. Aveva pubblicato diversi libri tra cui Cara Silvia (edito da Marsilio nel 2002) volume che raccoglie le lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere e nel 2006 Bambini cattivi, sempre con Marsilio Editore. Nel 1999 aveva vinto il nastro d’argento al Festival di Taormina come “migliore soggetto cinematografico” con il film di Maurizio Zaccaro, Un uomo perbene centrato proprio sulla figura del padre Enzo. Nel nel giugno 1983 il popolare conduttore venne arrestato con l’accusa di traffico di stupefacenti e di appartenenza alla camorra sulla base della testimonianza di due pentiti. Solo dopo tre anni di incessante lotta per dimostrare la propria innocenza, Enzo Tortora venne assolto in appello. Dal 2009 Silvia Tortora aveva condotto Big con Annalisa Bruchi in onda su Rai3 in otto puntate, protagonisti otto grandi personaggi: Mario Monicelli, Giulio Andreotti, Giampaolo Pansa, Renzo Arbore, Mariangela Melato, Umberto Veronesi, Andrea Camilleri, Giovanni Minoli. Il primo settembre 2001 aveva sposato l’attore francese Philippe Leroy, con cui ha avuto due figli: Philippe e Michelle.