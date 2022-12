Toffanin a Sanremo, Amadeus chiarisce: «Magari l’anno prossimo»

«Il no di Silvia Toffanin al festival era del 2020, glielo avevo chiesto quando ho fatto il mio primo Sanremo, lei aveva declinato l’invito dicendo che in quel momento non se la sentiva e di risentirci magari più avanti. Non è detto che questo possa accadere in futuro, magari glielo chiederò di nuovo e lei potrà accettare o declinare, secondo quello che si sentirà. Le porte sono aperte, a me lei piace molto, è molto brava e infatti glielo avevo chiesto il primo anno». Così Amadeus scioglie i dubbi in merito alla presenza di Silvia Toffanin nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Toffanin a Sanremo 2023? Il giallo svelato da Amadeus

Amadeus è convinto che ci sarà la possibilità di avere la Toffanin come ospite al Festival già dal 2024. Ora il conduttore è impegnato per la serata di Capodanno, dove avrà tantissimi ospiti. I nomi che sono apparsi finora sono: Piero Pelù, Francesco Renga, Nek, Dargen D’Amico, Umberto Tozzi, Raf, Mr Rain, Modà, Iva Zanicchi, Noemi, Lda, Ricchi e Poveri, Matia Bazar, Rettore, Sandy Marton, Tracy Spencer, Ice Mc, Tancredi, Francesco Paola Toni, Gabriele Cirilli, Emanuela Aureli.

Nino Frassica non ci sarà solo perché ha preso il Covid. «Ci aspettiamo di consegnare al pubblico una serata di leggerezza dopo la ferita pandemica che ha impedito di fare pensieri leggeri, è primo anno che si può tornare alla leggerezza» ha spiegato il direttore del Prime Time Rai Stefano Coletta.

Amadeus, tra serata di Capodanno e caso Madame

«Capodanno è il più grande evento perché unisce lo show a un riflettore puntato su una città e una regione facendola conoscere ovunque. L’intrattenimento è fondamentale, la gente ne ha bisogno, almeno per qualche ora solo un pensiero positivo. Con speranza che il 2023 sia sempre migliore» conclude Amadeus.

«La posizione del direttore artistico e della Rai, davanti a una situazione giuridica in corso, è sempre che la giustizia compia il suo percorso Madame è solo indagata e c’è dunque anche per lei una presunzione di innocenza. Lasciamo fare il suo lavoro alla magistratura» precisa Coletta sulla presenza o meno della cantante sul palco dell’Ariston.