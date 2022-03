Silvia Toffanin mira a scalzare Maria De Filippi in Mediaset?

da Dagospia

Da Letterina a C’è posta per te? L’ex “Ragazza Sasch top model domani Veneto”, che a 17 anni sfilò per Miss Italia 1997 e dopo 10 anni si laureò in Lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su ‘’I telefilm americani per adolescenti’’ (con Aldo Grasso come relatore), scalpita per nuovi orizzonti della televisione. Scrive il settimanale Nuovo Tv che «Berlusconi jr avrebbe in un mente un progetto assai ambizioso: portare la Toffanin, non subito ma nel giro di qualche tempo, ad avere lo stesso peso specifico di Maria De Filippi sulle reti del Biscione». «E presto condurrà un programma tutto suo in prima serata», aggiunge il magazine.

Silvia Toffanin ha alle spalle non solo Piersilvio Berlusconi ma l’ambiziosa manager Graziella Lopedota

La 42enne Piersilvia da 16 anni porta avanti Verissimo, e da settembre scorso con doppio appuntamento: oltre al sabato pomeriggio, per rimpiazzare la rejetta del trash Barbara D’Urso, va in onda anche la domenica con il forte traino di Amici (ma domenica prossima la Sanguinaria non ci sarà e si vedrà con il traino di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo quanto riuscirà a tirare su di share). Un personaggino molle come un formaggino che ha al fianco l’erede del Cavalier Pompetta ma soprattutto ha alle spalle l’ambizione di Graziella Lopedota di farla diventare la nuova Regina del Biscione scalzando la moglie di Costanzo. Lopedota, chi? È una delle manager di spettacolo tra le meno note al grande pubblico ma tra le più influenti ed ascoltate in quel di Cologno Monzese e dintorni. Una signora di 52 anni, chioma biondo cenere, due figli, allergica alla pubblica esposizione, che ha fatto della sottrazione uno strumento di potere e della riservatezza un mezzo per accreditare ai piani alti del Biscione la sua fama di autorevolezza.

Chi è Graziella Lopedota, numero uno della Notoria Lab

Numero uno della agenzia di management artistico Notoria Lab Srl, la Lopedota è stata per lunghi anni la fidata segretaria e contabile della omonima agenzia fondata dal mitologico Franchino Tuzio, scomparso prematuramente nel 2017. Lui che negli Anni 90 divenne uno degli agenti televisivi più importanti e che iniziò la sua fortunata carriera assieme a Fiorello. Fu Franchino a portarlo a radio Deejay da Claudio Cecchetto e poi a rappresentarlo ai tempi del codino e del Karaoke. In Notoria, ai tempi di Franchino Tuzio, si faceva la fila per entrare. Michelle Hunziker, Daniele Bossari, Ilary Blasi, Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia, Silvia Toffanin, Alvin e tantissimi altri. Alla sua scomparsa è stata Graziella, la fedele segreteria, a prendere in mano le redini dell’agenzia. E la fila di assistiti si è moltiplicata. Donna spigolosa e assai protettiva verso i suoi artisti, la Lopedota vanta la gestione di personaggi non certo di seconda fila. Nella Notoria Lab Srl compaiono oggi Michelle Hunziker Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Lucilla Agosti, Katia Follesa, J-Ax, Alvin, Luca Tommasini, Francesco Monte, Nicola Savino, eccetera. Pochi mesi fa Graziella è balzata agli onori delle cronache per una polemica con Striscia la notizia innescata dal Tapiro consegnato ad Ambra da Valerio Staffelli per le presunte corna a lei inflitte dall’ex Allegri. Agli sberleffi del Tg satirico di Ricci, la riservatissima Graziella reagì con una sola frase, che la descrive forse meglio di qualsiasi possibile racconto sul suo conto: «Sono talmente incredula che non ho niente da dire. La verità è che io come al solito consiglio sempre di non parlare, di non fare e non brigare…».

L’impresa titanica di trasformare Silvia Toffanin in una nuova Maria De Filippi

Ora Lopedota si trova davanti all’impresa più dura: trasformare una “valletta ridens” in Maria La Sanguinaria. Intanto il suo primo tentativo, farle condurre per una settimana Striscia la notizia, insieme a Ezio Greggio, è stato sommerso di frizzi e lazzi: «Se avessi fatto un provino per presentare Striscia come sta facendo la Silvietta mi avrebbero mandato a casa a calci nel culo. Io figlia e compagna di nessuno». Ancora: «Niente da fare, al di fuori di Verissimo non sa andare. Sempre poco a suo agio e con atteggiamenti che non sono suoi ma caricati». «Silvia Toffanin impostata e poco sciolta, resti a condurre un programma registrato». «La Toffanin non c’entra assolutamente niente… Per questo tipo di programma ci vogliono persone spontanee e divertenti che sanno prendersi in giro». Meno drammatica la partecipazione ad una puntata di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker, che la introduce così la sua collega della Notoria: «È l’unica conduttrice che riesce a far piangere tutti». Se per questo, anche i telespettatori. Lo show? Una carrellata di foto di quando era piccina e mocciosa, con tanto di lacrimevole intervista alla mamma di Michelle. Di sicuro per lo share erano mejo gli scatti del suo calendario sexy, epoca Letterina di Gerry Scotti a Passaparola. Se questo è l’inizio dell’assalto al trono, Maria De Filippi può dormire sonni tranquilli.