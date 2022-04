Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, matrimonio in vista? Parla il sindaco di Portofino

Il matrimonio tra Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin potrebbe essere vicino: più volte sono girate voci su presunte nozze che sono poi state smentite, ma l’ipotesi sembra farsi più concreta dopo l’acquisto di una proprietà a Portofino da parte dell’amministratore delegato di Mediaset e soprattutto dopo le parole del sindaco della cittadina ligure.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: matrimonio in vista?

Intervistato dal settimanale Nuovo, il primo cittadino Matteo Viacava ha infatti contribuito a riaccendere il gossip sul matrimonio tra due dei volti più chiacchierati di Mediaset. Dopo aver dichiarato che sarebbe un onore per lui celebrare le loro nozze, ha fornito anche qualche ipotesi sul possibile luogo che Piersilvio e Silvia potrebbero scegliere per suggellare la loro unione: “Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”.

Di recente, il figlio del Cavaliere ha infatti concluso la trattativa per l’acquisto di Villa San Sebastiano, una proprietà di oltre mille metri quadrati, 15 camere da letto, 11 bagni e circondata da un terreno di 1,3 ettari dedicato a vigneti e uliveti. “Credo che siano una bellissima famiglia e che il loro legame sia molto forte“, ha affermato ancora il sindaco Viacava.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: trasferimento a Portofino?

C’è chi ipotizza che i due potrebbero decidere di trasferirsi stabilmente a Portofino, soprattutto dopo gli avvistamenti sempre più recenti per le sue vie. L’ultimo di questi risale al weekend di Pasqua, quando Berlusconi Junior era stato immortalato durante un’escursione di Sup in compagnia della compagna e dei figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Un fatto che renderebbe ancora più plausibile l’ipotesi del matrimonio nella cittadina e della festa negli spazi verdi della proprietà. Per il momento si tratta comunque di un’indiscrezione che né la conduttrice di Canale Cinque né l’AD di Mediaset, insieme da oltre vent’anni e residenti nel Castello di Paraggi, hanno confermato o smentito.