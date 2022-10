Silvia Slitti di nuovo contro Ambra: «Occupa ancora casa nostra»

«Comunque si, rispondo qua a tutti i vostri messaggi… sì è ancora a casa nostra. È una situazione folle. E sì è la verità. E sì non ha vergogna». Così Silvia Slitti ha risposto ai commenti degli utenti su una sua storia di Instagram in merito alla vicenda dell’abitazione che sarebbe stata occupata da Ambra Angiolini. «Gliel’ho affittata per 10 mesi nel 2021 per farle un favore e non è più voluta andare via. Adesso siamo dovuti passare alle vie legali» ha spiegato la wedding planner.

Silvia Slitti: la sua verità su Ambra Angiolini sui social

La moglie di Giampaolo Pazzini aveva reso nota la vicenda con Ambra qualche mese fa. La popolare conduttrice abiterebbe da mesi nella casa a Palazzo Pazzini senza pagare l’affitto. Questo accadrebbe da circa 10 mesi secondo la Slitti. «Peccato che io non abbia mai avuto soldi da quella canzone, mi sarei potuta comprare delle case» aveva detto la Angiolini, in riferimento alla sua canzone T’Appartengo usata dalla ministra Bernini.

Nella prima occasione in cui si parlava di questa vicenda, i legali della Angiolini avevano chiesto alla Slitti di smetterla. «È evidente la lesione della privacy e dell’onorabilità di Ambra Angiolini, che impone fin da subito la cessazione di ogni ulteriore divulgazione di illazioni e commenti» avevano detto in quell’occasione.

La storia su Instagram

Il pagamento di questo affitto, però, non sarebbe mai arrivato. La Slitti avrebbe quindi deciso di postare una storia su Instagram informando i fan sugli ultimi avvenimenti. La donna ammetterebbe sconsolata che la Angiolini vivrebbe ancora in quell’appartamento, senza nulla pagare.

Questa volta, i legali e la giudice di X Factor avrebbero preferito non rispondere. La questione, però, torna alla ribalta a seguito della storia pubblicata su Instagram. La wedding planner è seguita da circa 108 mila followers, che non hanno mancato di commentare.