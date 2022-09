Silvia Slitti: «Ambra Angiolini occupa la mia casa abusivamente»

Silvia Slitti, organizzatrice di eventi e moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, ha denunciato come Ambra Angiolini le stia occupando abusivamente la casa che le aveva affittato per un periodo di dieci mesi. Una situazione che «mi fa stare male, mi rende impotente, frustrata, nervosa e demoralizzata».

Silvia Slitti contro Ambra Angiolini

Tutto è iniziato a fine 2020 quando, in piena pandemia, aveva deciso di trasferirsi in una località di mare per trascorrere il lockdown in un clima più sereno e di affittare per alcuni mesi la sua residenza di Milano. Dato che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, allora coppia, stavano progettando di vivere insieme in città, gliel’aveva data in affitto per dieci mesi con la garanzia di riaverla indietro una volta trascorsi.

Cosa che però non è accaduta perché Ambra, attualmente unica coinquilina dell’appartamento dopo l’addio dal compagno, da quella casa non se n’è mai andata. Contattata da Domani, Silvia ha spiegato che «quando il contratto stava per scadere (la data di scadenza era il 30 giugno), ho iniziato a chiedermi perché non facesse il trasloco… All’inizio mi diceva scuse per il fatto che aveva tanto lavoro, che non poteva andarsene, che chiedeva il favore di restare». Passate ulteriori settimane, ha così optato per contattarla personalmente dicendole che, lavorando a Milano, aveva bisogno di quell’alloggio e che, se avesse avuto bisogno, sarebbe stata a disposizione per aiutarla in altro modo.

«Lei mi chiama nel pomeriggio dicendosi felicissima di aver la possibilità di spiegarmi.. mi racconta che è via, che non sa come traslocare, che la figlia sta lì a studiare e un mare di altre cose. Piange, si mortifica… Non tornava molto tutto, ma decido di crederle», ha continuato la Slitti. La quale ha deciso di farle un favore regalandole un altro mese con la promessa che, entro il 15 settembre, avrebbe potuto rientrare in casa propria.

Le accuse

Tutto sembra aver preso una piega pacifica, Ambra ha invitato Silvia a Roma per conoscerla e ringraziarla. «Fino a che, a fine agosto, un giorno mi chiama la sua assistente dicendomi di non importunare più la signora Angiolini che è molto impegnata e che non ha tempo per affrontare un trasloco se non tra svariati mesi ma non entro l’anno», ha proseguito la moglie di Pazzini. «Siamo al 21 settembre e io devo stare in hotel. Io in albergo e lei, felice e sorridente in tv, a casa mia», ha ribadito. Dal canto suo Ambra, contattata dal medesimo quotidiano, si è limitata a dire che «è una brutta storia, ci sono di mezzo i legali e non sono abituata a fare casino sui social».