Silvia Mezzanotte: età, compagno, vita privata e canzoni dell’ex Matia Bazar

Silvia Mezzanotte è l’ex leader dei Matia Bazar. Oltre che nel campo musicale, negli ultimi anni l’artista si è dedicata al teatro e nel 2021 è uscito il suo nuovo singolo Poesia per una rosa (con Ugo Mazzei).

Silvia Mezzanotte: biografia e carriera

La cantante è nata a Bologna il 22 aprile del 1967. Esordì in pubblico a Sanremo nella categoria Giovani nel 1990, ma fu il 1999 l’anno in cui fu chiamata dallo storico gruppo dei Matia Bazar a sostituire la voce uscente, Laura Valente. Continuò comunque ad esibirsi anche come solista.

Con il gruppo partecipò a tre edizioni del Festival di Sanremo: nel 2000 con Brivido caldo, nel 2001 con Questa nostra grande storia d’amore, arrivata al terzo posto, e nel 2002 con la canzone Messaggio d’amore, vincitrice di quell’anno. Dopo la vittoria, i Matia Bazar partirono per un tour nazionale e internazionale e poi realizzarono il loro primo album live, Messaggi dal vivo.

Nel 2004 Silvia lasciò la band per tentare la carriera di solista, pubblicando due album, Il viaggio e Lunatica. In televisione ha partecipato al reality show Music Farm, al varietà del sabato sera di Rai 1 Volami nel cuore e sempre sul primo canale a Tale e Quale Show, che ha anche vinto nel 2016.

Il 20 settembre 2010 i Matia Bazar ufficializzano la loro riunione proprio con il ritorno di Silvia Mezzanotte. Dal 22 ottobre 2010 entra in rotazione nelle radio il singolo Gli occhi caldi di Sylvie, il nuovo singolo del gruppo. Partecipa insieme alla band al Festival di Sanremo 2012 con il brano Sei tu per poi abbandonarla nuovamente nel 2016. Nell’estate del 2021 avvia una collaborazione artistica con Carlo Marrale, cofondatore della band con il quale crea uno spettacolo dal titolo La nostra storia. Un progetto in cui le esperienze dei due artisti si fondono attraverso i più grandi successi dei Matia Bazar.

Silvia Mezzanotte: compagno e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, si sa che da diversi anni ha un compagno, Massimiliano, del quale però non si conosce molto. La donna non ha figli e, riguardo a questo aspetto, in una intervista ha dichiarato: «Non è arrivata l’occasione, poi quando ho incontrato Massimiliano eravamo già grandi. Lui, poi, ha già un figlio. Ma non mi manca la maternità».