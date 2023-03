Silvia Califano, chi è: età, madre e vita privata della figlia di Franco

Silvia Califano è la figlia del celebre cantante romano Franco Califano. Lontana dal mondo dello spettacolo, in passato è stata una ballerina classica ed oggi ha una scuola di danza a Trieste. Ha conosciuto il Califfo quando aveva 20 anni.

Chi è Silvia Califano

Prima e unica figlia dell’artista, è nata nel 1959 e, dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico, si è dedicata alla danza. Oltre ad essere stata ballerina, ha lavorato anche come costumista. Sua madre è Rita Di Tommaso, che Califano sposò quando aveva 19 anni.

Tra Silvia e Franco i rapporti sono stati sempre difficili. Il cantante abbandonò la madre e lei quando aveva solo 5 mesi e da bambina ha imparato a conoscerlo tramite i fotoromanzi di cui lui era protagonista e che le venivano mostrati dalla mamma. Solo al compimento dei vent’anni si è messa in contatto con il padre che a stento l’ha riconosciuta. In occasione dei funerali del cantante, celebrati il 30 marzo del 2013, la donna ha affermato che, nonostante si siano voluti bene, hanno perso tanti pezzi di vita insieme.

La vita privata

A Vanity Fair, la donna qualche tempo fa ha raccontato: «Non è vero che mio padre abbandonò una donna col pancione. Sono nata un anno dopo il matrimonio di mamma e papà, e lui andò via quando avevo cinque mesi». La donna ha sempre vissuto lontana dai riflettori e si conosce molto poco della sua vita privata. Ha una figlia Francesca di circa 25 anni.

Non ci sono altre indiscrezioni e del suo passato sono noti alcuni particolari che la donna ha dichiarato in qualche intervista, come ad esempio la prima volta che vide dal vivo il padre quando aveva 11 anni, il giorno del divorzio con la madre. In quell’occasione, ha raccontato la donna, «mi mise una mano sulla spalla ma io mi scansai».