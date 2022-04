Silvano Michetti squalificato dall’Isola dei Famosi per la bestemmia: parla Ilary Blasi

Presente come ospite nella puntata de Le Iene di mercoledì 6 aprile 2022, Ilary Blasi si è espressa sul caso di Silvano Michetti, neo concorrente dell’Isola dei Famosi squalificato dopo due giorni per aver pronunciato una bestemmia non appena approdato in Honduras. Il fondatore dei Cugini di Campagna avrebbe dovuto partecipare al programma insieme all’attuale voce della band Nick Luciani.

Silvano Michetti squalificato: parla Ilary Blasi

Dopo aver accolto la moglie di Totti in studio, Teo Mammucari le ha subito chiesto un commento sulla decisione di Mediaset di escludere il naufrago dal gioco. “È vero che ha bestemmiato? In pratica è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio e ha sganciato un bestemmione. Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra”, ha domandato.

Dichiaratasi dispiaciuta per l’accaduto, la collega ha ammesso che le regole parlano chiaro e che la squalifica era inevitabile: “Sì è vero quello che hai detto, è stato espulso purtroppo. L’abbiamo squalificato, questo è il regolamento, per questo è arrivata questa decisione”. Effettivamente il codice dei reality non lascia spazio ad interpretazioni quando si tratta di imprecazioni verso divinità e santi e, come successo a Massimo Ceccherini qualche anno fa, ha comportato inevitabilmente il rientro in Italia di Michetti.

Il comunicato di Mediaset e la bestemmia in diretta

Poco prima, la produzione aveva diffuso una nota affermando che “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei Cugini di Campagna dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che, nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema”.

Poco dopo essersi tuffato ed essere sceso dal barchino che dal mare aperto lo ha condotto sulla terraferma, il batterista della celebre band italiana si era infatti lasciato andare ad un “Eh Porco D**” che, sia in studio sia da casa, non si è potuto fare a meno di notare.