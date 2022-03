Chi è Silvano Michetti: vita priva, carriera e soprannomi del cantante dei Cugini di Campagna

Batterista dei Cugini di Campagna nonché cofondatore della band, Silvano Michetti è uno dei concorrenti dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi: vediamo chi è, cosa si sa di sua moglie e dei suoi figli e perché viene spesso chiamato “avvocato”.

Chi è Silvano Michetti: età, carriera e soprannomi

Nato l’11 febbraio 1947 a Roma (ha dunque 75 anni), la sua carriera musicale giunse all’apice dopo la fondazione, alla fine degli anni Sessanta, del gruppo allora composto da lui, dal fratello Ivano, da Flavio Paulin e Gianni Fiori.

Autrice di alcuni tra i più grandi successi della musica italiana, tra cui l’immortale Anima mia, la band ha vissuto la sostituzione di diversi componenti nel corso degli anni e soltanto i due fratelli Michetti sono sempre rimasti dal 1970 ad oggi. Costoro continuano infatti ad esibirsi a livello nazionale e internazionale con le tastiere di Tiziano Leonardi e la voce di Nick Luciani. Proprio con quest’ultimo, che aveva abbandonato i Cugini di Campagna dal 2014 al 2021 per alcuni screzi con Ivano, ha deciso di sbarcare sulle spiagge dell’Honduras per partecipare al reality di Ilary Blasi.

Tra i soprannomi che gli sono stati dati durante la sua carriera vi sono “il baffo” e “avvocato”. Il primo gli è valso dai baffetti che porta da sempre mentre il secondo dalla vita che stava per intraprendere prima di dedicarsi alla musica. Silvano si è infatti laureato in Giurisprudenza con specializzazione in diritto d’autore e plagio musicale e ha iniziato ad avviare la sua carriera da avvocato nel ruolo di praticante presso uno studio legale.

Silvano Michetti: vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, il batterista ha sempre tenuto il massimo riserbo. Avendo tenuto la propria privacy lontana dai riflettori e dal mondo del gossip, non si è mai saputo se avesse una moglie, una compagna o dei figli. Dettagli che non è escluso vengano svelati proprio durante la partecipazione all’Isola.