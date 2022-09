Silvana Sciarra è la nuova presidente della Corte Costituzionale

«Ho il privilegio di avere i capelli bianchi. La Corte ha voluto forse premiare questo criterio della anzianità». Così Silvana Sciarra ha commentato la sua elezione a presidente della Corte Costituzionale. L’attuale presidente divenne giudice della Consulta nel 2014. Prima di questo compito, era stata vicepresidente di Giuliano Amato, al quale succede. Sciarra è stata eletta con un voto di scarto rispetto a Daria De Pretis. Il terzo candidato, Niccolò Zanon, non ha ottenuto voti.

Silvana Sciarra, una donna presidente alla Consulta

A luglio 2022, Silvana Sciarra ha dichiarato indefferibile la norma sui licenziamenti. In più, ha ritenuto discriminatoria la norma che prevedeva limitazioni al bonus bebé per alcune categorie di migranti. Il suo mandato sarà valido per un anno e due mesi, dato che il suo lavoro alla Consulta terminerà come da normativa vigente nel 2023.

Il mandato di Amato è scaduto, infatti, lo scorso 18 settembre. «La sua riconosciuta competenza costituisce sicura garanzia per l’esercizio di un ruolo istituzionale fondamentale per gli equilibri del Paese» commenta Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle.

La carriera

Classe ’48, la nuova presidente della Consulta è nata a Trani e ha completato la sua formazione a Bari. È stata anche professoressa emerita di Diritto del lavoro all’università di Firenze. Nella sua carriera, è passata dalle sedi internazionali più importanti, dalla Cambridge alla Columbia Law School, fino ad arrivare agli Stati Uniti d’America e a Stoccolma.

Ha insegnato negli atenei più importanti in Italia e all’estero prima di essere stata nominata come giudice della Consulta. Esempi della sua carriera sono il dottorato di Ricerca in Legge Honoris Causa presso l’Università di Stoccolma nel 2006 e quello di Hasselt nel 2012. Il suo nome era stato fatto anche come proposta del Movimento 5 Stelle come Presidente della Repubblica. A 74 anni, la giurista è diventata presidente della Corte Costituzionale italiana con un voto di scarto.