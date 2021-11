«L’unico token per domarli tutti». Si presentava così ad agosto JRR Token, criptovaluta con chiari riferimenti all’autore della saga fantasy Il Signore degli Anelli. Ad accompagnarla persino un video di Billy Boyd, volto nei film al cinema dello Hobbit Pipino Tuc. Il Token è stato però oggi bloccato dalla Tolkien Estate, proprietaria dei diritti dei libri di John Ronald Reuel Tolkien.

JRR Token, sul sito immagini e frasi legate a Il Signore degli Anelli

Come riporta il Guardian, la società si è subito rivolta all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), sostenendo una violazione dei diritti sul nome di Tolkien. In aggiunta, secondo la Tolkien Estate, il dominio era progettato «specificamente per indurre in errore gli utenti, credendo in un collegamento commerciale fra l’autore e il Token». Troppo simili infatti i due nomi, con la sottrazione delle lettere “L” ed “I” incapace di eliminare potenziali fraintendimenti.

Tolkien estate blocks ‘JRR Token’ cryptocurrency https://t.co/UQLmVQcQug — Guardian Books (@GuardianBooks) November 23, 2021

Immediata la risposta dello sviluppatore Matthew Jensen, residente negli Stati Uniti. «Il nome intende far riferimento alla forma di valuta digitale e non all’autore», ha dichiarato in un documento ufficiale. «Inoltre “JRR” è acronimo per “Journey through Risk to Reward” (Viaggio attraverso il rischio per la ricompensa)». Scuse che però non hanno fatto breccia nell’OMPI che ha dichiarato poco chiaro il riferimento dell’acronimo e improprio l’uso del termine Journey (Viaggio) nel mondo delle criptovalute. A sostegno dell’accusa, il sito web includeva diverse immagini relative a Il Signore degli Anelli, compresi disegni di anelli, case Hobbit, parti di dialoghi e un mago molto simile allo stregone Gandalf, protagonista dei romanzi. Immediata dunque la chiusura del progetto.

Rimossi dal web il dominio e le pagine social del Token

La Tolkien Estate ha eliminato subito il dominio JRRToken.com e le relative pagine social, impedendo così agli sviluppatori di operare ulteriormente ed eliminando ogni contenuto online illecito. Tutte le spese legali sono state a carico dell’ormai ex proprietario di JRR Token. «Tolkien Estate vigila sempre per impedire a parti non autorizzate di sfruttare il nome dell’autore e il contenuto delle sue opere», ha dichiarato al Guardian l’avvocato della società, Steven Maier. «In tal caso si è trattato di una chiara violazione e siamo contenti di aver concluso con successo l’operazione di stop».

