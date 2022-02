Signore degli Anelli, arriva l’anime ispirato ai romanzi di Tolkien

È tempo di tornare nella Terra di Mezzo. Variety ha annunciato in anteprima la data di uscita de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, primo anime ispirato ai romanzi di Tolkien, che vedrà la luce il 12 aprile 2024. La produzione sarà opera di Warner Bros. e New Line Cinema, già alle spalle delle trilogie di Peter Jackson Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Ancora ignoto invece il cast dei doppiatori e se il progetto arriverà in sala oppure direttamente in streaming.

Il Signore degli anelli, trama e cast del primo film animato dedicato ai romanzi di Tolkien

Secondo le prime indiscrezioni, il progetto racconterà vicende che precedono di 200 anni la trama principale dei film di Jackson. La Guerra dei Rohirrim infatti porrà l’attenzione su Helm Mandimartello, re del reame di Rohan che creò l’omonima roccaforte presente ne Il Signore degli Anelli: Le due torri. Ignoti i nomi degli attori che presteranno la loro voce, mentre alla produzione ci saranno Kenji Kamiyama e Joseph Chou, creatori della serie Blade Runner: Black Lotus.

Sebbene la trama non abbia alcun legame con le opere cinematografiche di Peter Jackson, lo stesso non può dirsi per i disegni. Grazie ai primi concept rilasciati da Variety si nota come il design dei personaggi, dagli orchi ai giganteschi olifanti (creature simili agli elefanti), sia molto simile a quello dei lungometraggi dei primi anni Duemila. Simbolo di tale commistione è la presenza di Alan Lee e John Howe, illustratori ufficiali di Tolkien e già membri del team di Jackson nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou sono invece al lavoro per stendere la sceneggiatura finale.

I diritti per le opere di Tolkien sono in vendita

«È un dono poter rivisitare la Terra di Mezzo con il talentuoso Kenji Kamiyama», ha detto a Variety Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. «Sarà un ritratto epico che non ha eguali nella storia del grande schermo». Proprio pochi giorni fa, la stessa Variety aveva invece annunciato la messa in vendita dei diritti delle opere di Tolkien per film, videogame, parchi a tema ed eventi dal vivo. In prima fila ci sarebbe Amazon, già al timone della nuova serie tv in uscita il prossimo 2 settembre su Prime Video. Ambientata millenni prima rispetto ai romanzi, riporterà in scena anche alcuni volti noti tra cui l’elfa Galadriel. In occasione del Super Bowl, è stato rilasciato online il primo trailer che ha regalato le immagini esclusive di tutti i protagonisti e di parte dell’ambientazione.