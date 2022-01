Il Signore degli Anelli, il primo trailer della serie Amazon Prime Video

È finalmente online l’atteso primo teaser trailer della serie tv su Il signore degli Anelli. Amazon Prime Video ha rilasciato, tramite i propri canali social, le prime immagini sul costosissimo progetto basato sull’epopea fantasy di JRR Tolkien. Ufficiale anche il titolo del progetto, finora ignoto: si chiamerà Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere.

Il primo trailer de Il Signore degli Anelli, bisogna dirlo, non mostra nessun personaggio della serie. Le immagini inquadrano la creazione del logo della serie tramite il metallo fuso, che scorre all’interno di una tavola lignea. A un certo punto, un forte getto d’acqua lo raffredda e solidifica, lasciando apparire il nome ufficiale della serie, che arriverà il 2 settembre 2022, anniversario della morte di Tolkien. In sottofondo, la voce fuori campo di una donna che recita la celebre filastrocca che dava inizio anche alla trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Il Signore degli Anelli, trama e cast del progetto di Amazon Prime Video

Come rivelato dalla stessa Amazon Prime, la serie si concentrerà su eventi differenti rispetto a quelli che permeavano la trama delle trilogie Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. La narrazione si sposterà indietro nel tempo di migliaia di anni, raccontando la Seconda Era della Terra di Mezzo. Si potrà ammirare così l’epoca in cui vennero forgiati i grandi anelli del potere, che Sauron consegnò alle razze di elfi, nani e uomini. Durante la serie, i vari regni cresceranno a dismisura prima di crollare definitivamente nell’oblio.

Varie anche le location, che strizzano l’occhio a tutti i fan dell’opera letteraria di Tolkien. Il viaggio attraverserà le Montagne Nebbiose, le maestose foreste della capitale degli elfi Lindon e il regno insulare di Númenor fino agli angoli più remoti della mappa. Nel cast figurano Robert Aramayo (il giovane Ned Stark ne Il Trono di Spade), Morfydd Clark (His Dark Materials), Joseph Mawle (zio Benjen Stark ne Il Trono di Spade) e Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), solo per citarne alcuni. Gli sceneggiatori sono J.D. Payne e Patrick McKa, mentre regista del primo episodio è J.A. Bayona, già dietro la macchina da presa di Jurassic World: Il regno distrutto.

I costi esorbitanti della serie, la più costosa di sempre

Girata in Nuova Zelanda, che già aveva ospitato le riprese dei film per il cinema, la serie su Il Signore degli Anelli si prospetta la più costosa di sempre. Amazon avrebbe speso 465 milioni di dollari solo per la prima stagione, che consterà di dieci puntate. Tra questi, 250 milioni hanno ricoperto l’acquisto dei diritti per l’opera di Tolkien. Una cifra esorbitante se si pensa che la serie tv più costosa finora, The Crown, aveva richiesto a Netflix un esborso di 130 milioni di dollari. Immediatamente alle spalle c’è Il Trono di Spade, costata 73 milioni di dollari, circa 10 per ogni episodio. I piani prevedono al momento cinque stagioni più eventuali spin-off.