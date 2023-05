Miss Universo, Sienna Weir morta a 23 anni per una caduta da cavallo

E’ morta pochi giorni dopo un tragico incidente a cavallo, la finalista di Miss Universo 2022 e modella, Sienna Weir, a soli 23 anni. La giovane è deceduta giovedì, come confermato dalla sua famiglia. La Weir stava cavalcando al Windsor Polo Grounds, in Australia, quando il suo cavallo è improvvisamente caduto. Come riportato dal New York Post, la 23enne è stata portata d’urgenza al Westmead Hospital, ma la gravità delle ferite riportate non le ha permesso di sopravvivere.

Morta Sienna Weir: il dolore degli amici e dei suoi follower

In poche ore Instagram è stato inondato di post e commenti per Sienna Weir. Secondo quanto riportato dal quotidiano newyorkese, l’agenzia di modelle di Weir, Scoop Management, ha pubblicato un video tributo insieme a una foto della fantina sorridente insieme alla didascalia «Per sempre nei nostri cuori». La Weir non ha mai nascosto la sua passione per i cavalli, definendoli «mostri coccolosi». In un’intervista al Gold Coast Magazine nel settembre 2022 aveva spiegato meglio questa affinità: «La mia famiglia non è del tutto sicura da dove provenga questa passione, ma vado a cavallo da quando avevo 3 anni e non riesco a immaginare la mia vita senza».

Chi era Sienna Weir

Oltre ad essere finalista di Miss Universo 2022 e modella, la Weir aveva una doppia laurea in letteratura inglese e psicologia presso la Sydney University, e in precedenza aveva dichiarato ai media locali che stava progettando di trasferirsi nel Regno Unito per proseguire la sua carriera e trascorrere più tempo con la sorella, e il nipote.