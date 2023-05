Sicurezza su treni e stazioni: Fontana annuncia 400 vigilantes in Lombardia

Mentre nei giorni scorsi si sono moltiplicati i casi di violenze e moleste subite da donne in stazioni e treni, con il caso eclatante di Milano, dove una donna di 36 anni ha subito violenza da parte di un uomo 27enne, Attilio Fontana annuncia via social la soluzione. Il presidente della Regione Lombardia ha dichiarato su Facebook che «Entro l’estate 1.500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini».

Il post di Fontana: «Vigilantes anche su treni di Ferrovie Nord»

Attilio Fontana ha pubblicato un post su Facebook in cui scrive: «Entro l’estate 1500 vigilantes sui treni delle Ferrovie dello Stato. Circa 400 opereranno in Lombardia grazie al piano del ministro Salvini. Governo e Regione Lombardia lavorano in sinergia per garantire la sicurezza dei cittadini in ogni treno e in ogni stazione con tutti i mezzi possibili. Adesso è il momento di portare i vigilantes anche su Trenord e su questo stiamo lavorando con il ministro Piantedosi. Avanti così!» E gli fa eco anche Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile: «La sicurezza sui treni è un tema importante. Ed è indubbio che il personale a disposizione non è sufficiente per soddisfare e coprire tutte le tratte».

Le aggressioni dei giorni scorsi

Nelle ultime settimane sono aumentati gli episodi di aggressione sui treni o nelle stazioni. Il 5 aprile scorso una studentessa di 21 anni è stata molestata sessualmente da uno sconosciuto su un treno da Milano a Treviglio. Grave anche l’episodio della stazione centrale di Milano dello scorso 28 aprile. Una donna di 36 anni, di origini franco-marocchina, è stata avvicinata all’alba da un uomo di 27 anni che prima l’ha fisicamente aggredita, schiaffeggiandola, e poi ha tentato di violentarla. Secondo un rapporto di Viola walk home, nove donne su dieci non si sentono protette e due su cinque hanno subito molestie sulle banchine, sui vagoni o sui treni.