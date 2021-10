Tenere la casa e i beni di valore al sicuro non è sempre facile. Partire per una vacanza e ritrovarsi l’abitazione svaligiata è ipotesi tutt’altro che remota, per questo sono sempre di più coloro che per evitare brutte sorprese si affidano alle telecamere. Un sistema di ultima generazione che, però, si scontra con problemi legati a privacy e attacchi hacker. In soccorso la classifica stilata da Wired con i migliori dispositivi per interni sul mercato. Prima di procedere all’acquisto però è opportuno tenere conto di alcuni accorgimenti. Come consigliano gli esperti del magazine americano, meglio evitare aziende poco conosciute o molto economiche prive, però, di chiarimenti sulla reale politica per il rispetto della privacy. Meglio inoltre utilizzare una password sicura e personale, indirizzata esclusivamente alle telecamere. Avere un solo codice di sicurezza per tutti i dati sensibili può rivelarsi pericoloso in caso di furto d’identità online. In ultimo, ma non meno importante, si consiglia di aggiornare costantemente i device, in modo da restare sempre al passo con i tempi e i nuovi algoritmi di riconoscimento.

Caratteristiche e prezzi delle migliori telecamere di videosorveglianza

Wyze Cam Pan V2, il miglior obiettivo panoramico

Ampia visibilità dopo l’installazione e spazio di archiviazione gratuito sul cloud per 14 giorni dopo l’acquisto. Questi i principali punti di forza di Wyze Cam Pan 2, acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda per 39,99 dollari (circa 35 euro). Grazie alla sua struttura è in grado di ruotare in senso orizzontale e inclinarsi verticalmente, offrendo una visuale panoramica eccellente in ogni situazione. La nuova versione vanta una visione notturna a colori, rispetto al bianco e nero della precedente, oltre a un tracciamento del movimento migliorato. Wyze si attiva a ogni spostamento e registra immediatamente clip da 12 secondi con audio nitido. È presente anche una sirena attivabile manualmente per spaventare gli intrusi.

Nooie Cam 360, sicurezza in HD e audio bidirezionale

Come sottolinea Wired, Nooie Cam 360 batte gli avversari praticamente in quasi ogni settore. Possiede infatti capacità di rilevamento accurato del movimento, un audio bidirezionale, obiettivi in grado di registrare in Full HD a 1080p e l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza. Inoltre, la sua colorazione bianco opaco si adatta perfettamente alle pareti di ogni abitazione. Unico difetto è quello di non poter archiviare le clip senza l’ausilio esterno di Micro SD o l’abbonamento al suo servizio cloud. Inoltre non è in grado di distinguere umani da animali domestici, fattore che ridurrebbe le notifiche di rilevamento del movimento non necessarie. Il prezzo, su Amazon, è di 57,72 euro.

Eufy Security Cam 2K, ottima per gli animali domestici

Come citato poc’anzi, non tutti i dispositivi di videosorveglianza sono in grado di distinguere il movimento degli animali domestici da quelli umani. Proprio qui si inserisce Eufy Security Cam 2K, dispositivo dotato di intelligenza artificiale in grado di catturare solo le immagini necessarie. Dopo aver impostato l’attenzione in determinate stanze, la telecamera sarà in grado di attivare, una volta individuati gatti o cani, un messaggio audio registrato dei proprietari. Sarà così possibile allontanare gli animali dai mobili o tranquillizzarli se si sentono troppo soli. Su Amazon è possibile acquistarla al prezzo di 49,99 euro.

We got you Pete 🤝 We’ll clean your house and provide security 😉 https://t.co/uWHg8ooIgG — Eufy (@EufyOfficial) October 5, 2021

Arlo Q riavvolge il nastro per registrare ogni dettaglio

Non è economica, ma le sue caratteristiche sono in grado di giustificarne il prezzo, 289 euro su Amazon con spedizione gratuita. Arlo Q presenta capacità di registrare video in Full HD e uno spazio di archiviazione gratuito per sette giorni dopo l’acquisto. Il suo obiettivo è in grado di salvare diversi secondi di girato, consentendo di riavvolgere immediatamente il nastro qualora ci si accorga di aver visto qualcosa di strano. Dotato di sensori di movimento sensibili, non richiede l’utilizzo di batterie o pile.

Panasonic HomeHawk Window, l’ibrido per esterni e interni

Sebbene ci siano telecamere di videosorveglianza appositamente studiate, non è male avere un dispositivo in grado di adattarsi sia all’interno sia all’esterno della propria abitazione. Questo il grande vantaggio di Panasonic HomeHawk Window, ultimo nato dell’azienda giapponese. Si attacca perfettamente alle finestre di casa, in modo da tenere sotto controllo anche il giardino o la strada senza ricorrere ad altri dispositivi. La qualità dell’immagine rimane chiara pure se il device dovesse essere posto dietro un vetro. Ottima anche la visuale grandangolare a 150 gradi. Unico difetto il prezzo, 149 dollari (circa 125 euro) sul sito ufficiale di Panasonic, che non giustifica l’assenza di spazio di archiviazione gratuito sul cloud.

Smart Camera Cync, il top della sicurezza ma temporaneamente non disponibile

Sarebbe stata in vetta alla guida, non fosse per la sua temporanea mancata disponibilità. Non appena sarà però nuovamente acquistabile sul sito ufficiale dell’azienda o su Amazon, Wired la consiglia senza indugi. Smart Camera Cync si distingue dalle altre per la presenza di un otturatore in grado di coprire l’obiettivo nei momenti meno opportuni. L’app ad essa collegata richiede un’autenticazione a due fattori, essenziale per il mantenimento della privacy e della sicurezza. Il difetto principale è l’assenza di spazio di archiviazione gratuito per le vecchie registrazioni, optional presente per Wyze sopra citata. Il prezzo è di 49 dollari (circa 42 euro secondo il cambio attuale).