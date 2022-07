Siccità, in Molise si prega per la «pioggia ristoratrice»

L’Italia sta affrontando una delle emergenze idriche peggiori degli ultimi decenni. La siccità sta falciando le risorse di gran parte del Paese, soprattutto al centro-nord, dove sono state predisposte ordinanze (anche bizzarre) con cui si invitano i cittadini a centellinare le risorse. Ma al sud la situazione non è certo migliore: la mancanza d’acqua sta mettendo in ginocchio gli agricoltori di tutto lo Stivale. E così, i religiosi del Molise hanno deciso di correre ai ripari con un antico metodo: le preghiere.

Allarme siccità, la nota della Diocesi Termoli-Larino

«Le chiese del Molise sono vicine a tutti gli agricoltori in questo tempo di grande siccità che ha colpito i raccolti mettendo in ginocchio un settore portante dell’economia regionale», si può leggere in una nota diffusa dall’ufficio stampa della Diocesi Termoli-Larino. Che continua: «Su iniziativa dei vescovi della quattro diocesi molisane, come segno di vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori e alle loro famiglie, domenica 3 luglio, in tutte le chiese del Molise si pregherà per la fine della siccità». La preghiera collettiva, spiega la nota, sarà «un segno di affidamento a Dio, nella luce della fede, per manifestare e condividere con fiducia un bisogno con l’Eterno Padre e per aprirsi alla speranza e alla sua intercessione affinché possa presto arrivare una pioggia ristoratrice nei campi donando serenità e fiducia a tutti coloro che sono impegnati nella fatica quotidiana».

Allarme siccità, il tweet di Papa Francesco

A parlare di siccità è stato anche Papa Francesco. Sul suo profilo Twitter ufficiale, il Pontefice ha scritto: «La siccità è un problema grave. Deve farci riflettere sulla tutela del creato, che non è una moda, è responsabilità di ciascuno di noi. Il futuro della terra è nelle nostre mani».