Siccità, il decalogo di Legambiente per risparmiare acqua

L’Osservatorio Città Clima di Legambiente ha redatto il dossier Accelerare il cambiamento: la sfida dell’acqua passa dalle città per fotografare la situazione legata alla siccità in Italia. Si tratta, come sostenuto, di un problema quanto mai attuale, visto che sono aumentati del 367 per cento i casi di danni a causa della siccità: erano stati 6 nel 2021 in Italia, mentre nel 2022 sono stati 28. Legambiente sottolinea anche come il problema non venga ancora affrontato nella maniera corretta, visto che la sola raccolta delle acque meteoriche nelle città e il riutilizzo di quelle reflue per l’agricoltura potrebbe portare a 22 miliardi di metri cubi di acqua recuperata all’anno, cioè circa 3 volte la capacità contenuta nei 374 grandi invasi in esercizio pari a circa 6,9 miliardi di metri cubi. La stessa Legambiente fornisce poi un vero e proprio decalogo per il risparmio giornaliero dell’acqua.

Il decalogo di Legambiente per il risparmio d’acqua

Nel decalogo vengono toccati vari aspetti della vita quotidiana che, però, per essere operativi, richiedono tanto un impegno da parte dei cittadini quanto un cambio di registro da parte delle amministrazioni comunali e nazionali nella gestione dell’acqua. Questi i 10 punti fondamentali per Legambiente per risparmiare l’acqua: