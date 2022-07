Siccità: per la Commissione Ue il 46 per cento del territorio europeo è a rischio

L’Europa fa i conti con uno dei momenti storici peggiori degli ultimi decenni. L’invasione russa in Ucraina ha generato un contraccolpo non indifferente sull’economia e sugli scenari politici dei Paesi membri dell’Unione Europea. Ma non è soltanto il caos delle materie prime e l’impatto sui costi dell’energia a dare pensieri ai vari Stati. Il gran caldo e l’alto numero di incendi stanno spostando l’attenzione dei vertici dell’Ue su un altro preoccupante problema: la siccità. Secondo un rapporto stilato dal Centro ricerca della Commissione Ue, infatti, quasi la metà del territorio europeo è a rischio.

Commissione Ue: il 46 per cento dell’Europa a rischio siccità

Secondo il Centro ricerca della Commissione Ue, che in un rapporto ha studiato i dati sul territorio, il 46 per cento dell’area europea è a livelli di allarme per la siccità. A questo si aggiunge un ulteriore 11 per cento, in cui si parla invece di allerta. I valori sono associati al deficit di umidità del suolo e allo stress della vegetazione, fortemente a rischio a causa del gran numero di incendi, il forte caldo e il cambiamento climatico. Si tratta di problemi che vengono riscontrati in ogni Stato, con un calo netto nelle rese dei raccolti che va dall’Italia alla Francia, passando per Spagna, Portogallo e Romania. Tra i Paesi interessati, secondo il rapporto, ci sono anche Germania, Polonia, Ungheria, Slovenia e Croazia. I danni sono sempre maggiori, come stimato anche da Coldiretti.

La commissaria Mariya Gabriel: «Il rischio sta aumentando»

A commentare il rapporto del Centro ricerca della Commissione Ue è stata la commissaria Mariya Gabriel. «I cambiamenti climatici», ha spiegato, «stanno aumentando il rischio di gravi siccità e incendi boschivi in tutto il mondo. Il Centro comune di ricerca utilizza la scienza e la tecnologia per monitorare i cambiamenti climatici. Con questo rapporto, abbiamo una migliore comprensione della situazione per proteggere le nostre foreste, le colture e l’acqua». Misure per la gestione dei bacini idrici sono già state prese in Italia, così come in Francia, dove si cerca di limitare lo spreco delle risorse.