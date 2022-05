Alte temperature e siccità rallentano le centrali nucleari in Francia

Il riscaldamento globale può rallentare la produzione di energia nucleare? Sì, ed è quello che sta accadendo in queste ore in Francia dove le alte temperature hanno portato l’azienda EDF a ridurre nella notte tra lunedì e martedì la potenza di uno dei quattro reattori centrale di Blayais, nei pressi della foce della Garonna, in Nuova Aquitania. Il motivo è chiaro: per raffreddare le unità di produzione, la centrale pompa l’acqua dal fiume. Ma in questi ultimi giorni la temperatura è troppo alta. In primavera non è infatti possibile infatti re-immettere nel fiume acqua a una temperatura superiore ai 30 gradi, mentre durante l’estate la soglia consentita è 36,5. Questo per salvaguardare la riproduzione dei pesci ed evitare la proliferazione di alghe. Decisioni del genere sono prese regolarmente nei mesi più caldi, ma mai in maggio. Le previsioni meteo tra l’altro non promettono nulla di buono. Altre limitazioni della produzione potrebbero infatti essere necessarie a Blayais fino a domenica 15 maggio.

Ventinove dei 56 reattori gestiti da EDF sono spenti

Vista l’allerta siccità e le temperature sopra la media, un nuovo calo della produzione non è da escludere anche in altre centrali francesi in un momento critico per l’energia e non solo Oltralpe. Una situazione preoccupante se si considera che dei 56 reattori di EDF, ben 29 sono spenti. Un record nella storia dell’azienda. Uno scenario che rischia di aumentare la pressione sui mercati europei sotto stress dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina e una conseguente nuova impennata dei prezzi. Sul tema è intervenuto su Twitter anche il leader di France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ora impegnato nella campagna elettorale per le Legislative di giugno che lotta per l’uscita della Francia dal nucleare.

#EDF alerte : la production nucléaire va baisser. Jusqu'au 15 mai, la température de l'eau rejetée par les centrales est limitée à 30°C. Problème : il fait déjà trop chaud. La centrale du Blayais va donc devoir ralentir. Pas intermittent le nucléaire ? pic.twitter.com/W4qmTgcisb — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 10, 2022

Secondo EDF l’impatto del caldo sarà minimo

A Le Monde EDF ha però assicurato che l’impatto sarà minimo e che «non porterà a una revisione della stima della produzione nucleare per il 2022». L’operatore francese si aspettava infatti da almeno tre decenni un anno ai minimi storici, visto che solo la metà dei reattori è funzionante, ma per motivi diversi legati alle conseguenze del Covid sul programma di manutenzione e a problemi di corrosione. «Dal 2000», ha spiegato il gestore, «le perdite di produzione dovute all’elevata temperatura e alla bassa portata del fiume hanno rappresentato una media dello 0,3 per cento della produzione annuale dell’impianto di Blayais». Con alcune eccezioni: nel 2003, estate da caldo record, la percentuale si alzò all’1,5 per cento secondo i dati trasmessi da RTE, operatore nazionale della rete di trasmissione dell’energia elettrica. Dalla metà degli Anni 2000 questo problema ha toccato quattro centrali in particolare: quella di Chooz (nelle Ardenne), quella di Saint-Alban (Isère) e di Bugey (Ain) sulle sponde del Rodano e quella di Golfech (Tarn-et-Garonne), nel sud-est della Francia.