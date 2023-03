Siccità, Bonelli porta alla Camera due sassi dell’Adige. Meloni: «Non sono Mosè»

Il tema della siccità che sta tenendo sotto scacco gran parte del Nord Italia approda alla Camera e genera uno scambio di battute molto particolare tra la premier Giorgia Meloni e il deputato Angelo Bonelli, leader dei Verdi. Quest’ultimo ha mostrato alla presidente del Consiglio alcuni sassi, raccolti dal letto del fiume Adige, attualmente in secca. Sfruttando le due grosse pietre, Bonelli ha tentato di lanciare un messaggio criticando il governo e suscitando brusii e fischi da parte dei colleghi di Fratelli d’Italia. Dall’altra parte è stata poi la stessa Meloni a difendersi, contrattaccando e suscitando le risate dei presenti con la frase: «Non sono Mosè».

Bonelli: «Siccità un problema drammatico»

«Le faccio vedere una cosa», esordisce Bonelli. Il leader dei Verdi parla direttamente a Giorgia Meloni, mostrandole due grosse pietre: «Questi sono dei sassi. Li ho presi andando a piedi nel bel mezzo del fiume Adige. In una situazione di normalità sarebbero stati in un fondale di due metri o chissà quanto. Sono andato a piedi a prenderli e li rimetterò dove li ho presi andando a casa. Questo per farle capire che la questione della siccità è una questione drammatica per il nostro Paese e c’è poco da ridere, presidente Meloni, di fronte a una cosa di questo tipo. La siccità oggi è un problema drammatico». Tra i brusii generali, a Bonelli non piace la risata della premier: «Continua a ridere? Non c’è problema, una questione di stile».

La risposta di Meloni: «Non sono Mosè»

Pochi istanti più tardi, arriva la risposta piccata della premier: “Collega Bonelli, ho trovato molto interessanti i suoi sassi dell’Adige. Però presumo lei non voglia dire che in cinque mesi ho prosciugato l’Adige. Neanche Mosè. Forse deve fare i conti con il fatto che questi problemi, come l’Adige che si prosciuga, sono figli di tutto ciò che finora non è stato fatto o è stato fatto di sbagliato. Perché io non sono Mosè, collega Bonelli. La ringrazio per attribuirmi poteri che non ho, ma non ce li ho: non ho prosciugato l’Adige io. Il tema è: siamo d’accordo sul fatto che abbiamo un problema».