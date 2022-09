Sic, stasera 4 settembre su Tv8 il documentario su Marco Simoncelli

Oggi 4 settembre la MotoGp corre il Gran Premio di Misano, dal 2012 intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Tragicamente scomparso a 24 anni il 23 ottobre 2011 durante la gara di Sepang, il pilota romagnolo è ancora nei cuori dei fan del motociclismo italiano e internazionale. Tv8 lo ricorderà stasera con Sic, documentario che grazie alle parole di amici e familiari ne ripercorre la carriera fra successi e sconfitte. Sarà occasione perfetta per rivivere le emozioni del 2008, quando Simoncelli si laureò campione del mondo 250 dopo un campionato testa a testa con Bautista. Ospiti del documentario saranno papà Paolo, Valentino Rossi e Mattia Pasini, senza dimenticare la voce del motomondiale Guido Meda. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Sic, temi e ospiti del documentario su Marco Simoncelli stasera 4 settembre 2022 su Tv8

Il documentario, scritto e diretto da Alice Filippi, regala un’immagine intima e profonda del Sic. Il mito di Marco continua infatti a vivere nei sogni dei giovani piloti che, come lui, sperano un giorno di salire sul tetto del mondo sportivo. Sic racconta la storia di un bambino che ha fatto di tutto per realizzare il suo obiettivo, superando con coraggio le insidie della vita e le sconfitte più cocenti. La narrazione si sofferma soprattutto sul campionato del mondo 2008, quando Simoncelli vinse il titolo della Classe 250cc. Un mondiale iniziato come semplice outsider ma portato fino in fondo con caparbietà e resistenza alle difficoltà. Un trionfo che lo fece entrare nell’Olimpo del motociclismo e gli aprì le porte per la MotoGp.

Sic può vantare testimonianze e ricordi di amici, colleghi, giornalisti e familiari di Marco. A cominciare, ovviamente, dall’onnipresente papà Paolo, che assistette dai box al tragico incidente di Sepang 2011. Parlerà anche la storica fidanzata Kate Fretti, compagna di mille avventure negli allenamenti. Senza dimenticare l’idolo di sempre, Valentino Rossi, sfortunato protagonista dell’impatto sulla pista malese. Parleranno anche i rivali e amici Mattia Pasini, primo compagno di Simoncelli con le minimoto, e Alvaro Bautista, avversario di quel mondiale nel 2008. Spazio alle parole di Carlo Pernat, manager del motomondiale, e Paolo Beltramo, inviato ai box e grande amico di Marco. Fra le testimonianze anche quella del dottor Costa, punto di riferimento per i piloti in pista. E ancora, il preparatore atletico Carlo Casabianca, l’artista dei caschi Aldo Drudi, il capo tecnico Aligi Deganello e il meccanico Sanzio Raffaelli. In sottofondo, le telecronache di Guido Meda.