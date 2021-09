Vasco Rossi si prende Canale 5. Dopo aver conquistato il palcoscenico dei più grandi stadi d’Italia, dall’Olimpico di Roma al Meazza di Milano, il Komandante del rock italiano stasera 11 settembre 2021 avrà l’intera prima serata con Siamo solo noi – Sei come 6. La visione sarà disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Play.

Gli ospiti di Siamo solo noi – Sei come 6: da Achille Lauro a Ghali

Il documentario, in onda alle 21,30, ripercorrerà i sei concerti tenuti da Vasco a San Siro nell’estate del 2019 di fronte a più di 50 mila persone. Grazie alla voce narrante di Gerry Scotti, i live si intrecceranno con i ricordi delle precedenti esibizioni della rockstar a Milano, tra cui quella storica del 1990.

Il docu-concerto è diretto da Giorgio Verdelli, già autore di opere su Paolo Conte, Ezio Bosso e Pino Daniele. Oltre alle canzoni di Vasco, ci sarà spazio anche alle parole di altre figure rilevanti dello spettacolo italiano come l’attore Luca Zingaretti e la conduttrice Victoria Cabello (Le Iene e Quelli che il calcio). Spazio anche alle parole di chi vive il palcoscenico ogni giorno: interverranno Fiorella Mannoia, Achille Lauro, Ghali, Fabrizio Moro ed Enrico Nigiotti.

La full immersion nel mondo musicale del rocker di Zocca travolgerà gli spettatori con le emozioni più grandi provate durante i sei live di Milano. Il Vasco NonStop Live Tour, partito da Lignano Sabbiadoro il 26 maggio 2019 e conclusosi a Cagliari dopo quasi un mese (19 giugno), ha coinvolto più di 400 mila spettatori in totale, 350 mila dei quali presenti a San Siro. Le sei date, sold out in pochi giorni, hanno visto la presenza di 56 mila persone a serata.

Siamo solo noi – Sei come 6: la scaletta tra cult e nuove uscite del Blasco

Caratterizzato come sempre da un’intro spettacolare e significativa, il live di stasera ripercorrerà l’intera carriera di Vasco con 30 canzoni che spaziano dagli inizi agli ultimi singoli. C’è spazio per tutti i grandi capolavori, da Albachiara a Sally, passando per Buoni o cattivi, Gli spari sopra e Rewind, oltre a Siamo solo noi che dà anche il titolo al documentario.

Ecco la scaletta completa: Intro, Qui si fa la storia, Mi si escludeva, Buoni o cattivi, La verità, Quante volte, Cosa succede in città, Cosa vuoi da me, Vivere o niente, Fegato, fegato spappolato, Asilo Republic, La fine del millennio, Interludio, Portatemi Dio, Gli spari sopra, C’è chi dice no, Se è vero o no, Io no, Domenica lunatica, Ti taglio la gola, Rewind, Vivere, La nostra relazione, Tango della gelosia, Senza parole, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone, e Albachiara.