La partita per la nomina del nuovo direttore generale della Siae

In Siae si cambia musica. La società italiana degli autori ed editori sta per scegliere il nuovo direttore generale dopo 13 anni in cui su quella poltrona è stato seduto Gaetano Blandini. La nomina non sarà per nulla facile, perché occorre tener conto dei delicati equilibri tra alcuni illustri nomi nel campo della musica e dello spettacolo, nonché del benestare del ministero della Cultura che vigila sull’operato dell’ente.

Tre nomi in lizza per il posto di Blandini

Il consiglio di gestione della società qualche settimana fa ha dato mandato ai cacciatori di teste di Key2People di trovare il nome giusto da proporre. Alla fine, dopo qualche decina di colloqui, sul tavolo dell’attuale presidente della Siae, Giulio Rapetti in arte Mogol, e degli altri quattro consiglieri di gestione, è arrivata una short list. Key2People aveva anche fatto sapere, informalmente, che la ricerca di un direttore generale interno all’azienda non aveva dato buon esito. Non era stata trovata una figura interna idonea al ruolo, conclusione su cui anche il ministero guidato da Dario Franceschini era d’accordo. Così nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno i consiglieri Siae hanno iniziato a valutare i profili dei nomi contenuti nella lista: Veronica Diquattro, attualmente Chief Revenue Officer Europe di Dazn, Alberto Matassino, già direttore generale alla Rai gestione Foa-Salini. Marco Ghigliani, ad di La7, e Carlo D’Asaro Biondo (Cloud project a Tim), che alla vigilia dei colloqui finali ha però scelto di rinunciare alla corsa. Ma come in tutte le associazioni composte da varie anime, anche alla Siae non mancano le polemiche tra chi tira la volata a un manager e chi a un altro. Tra i più attivi nella partita c’è Filippo Sugar, che è stato già presidente della Siae negli anni in cui si era anche scatenata la polemica per la mala gestione dei fondi immobiliari affidati a Sorgente Group. Sugar, figlio di Caterina Caselli e di Piero Sugar, il discografico venuto a mancare proprio in questi giorni, è tra gli editori più influenti e ha una idea chiara in testa: porre fine al lungo regno di Blandini e cominciarne uno nuovo con i suoi uomini. Il primo obiettivo lo ha già raggiunto: Blandini non sarà più dg tra poche settimane, salvo un periodo di co-gestione con il successore necessario per effettuare i passaggi di consegne.

Il ruolo di Filippo Sugar e le raccomandazioni di Franceschini

E adesso l’editore è pronto ad allestire una sua squadra. In un colloquio riservato avrebbe riferito che la sua prima scelta sarebbe Diquattro, e che il consiglio di gestione farebbe bene a indicarla per l’incarico. Ma sono molte le voci contrarie, visto che la manager di Dazn non sembra quella con maggiore esperienza, soprattutto in considerazione del fatto che l’azienda che gestisce i diritti tv della serie A ha pochi dipendenti, mentre in Siae se ne contano quasi duemila. L’opzione inizia a impensierire gli associati, che però non sono convinti che Sugar seguirà fino in fondo questa strada. Le voci nei corridoi di via della Letteratura, quartiere generale romano dell’ente, raccontano un’altra storia. Ovvero che Sugar stia puntando su Diquattro per far saltare il tavolo della short list e ripiegare su una soluzione interna, un suo uomo di cui si fida il cui nome avrebbe in mente da mesi. La strategia però andrebbe in conflitto con le indicazioni date dall’advisor Key2People e, soprattutto, con le volontà del ministero della Cultura. Franceschini avrebbe infatti chiesto a Salvo Nastasi, il potente segretario generale del Mibact che conosce bene la Siae di cui in passato è stato vicepresidente, di assicurarsi che la direzione generale dell’ente vada nelle mani di un manager valido e che siano rispettate le procedure. Se così non fosse e la Siae compiesse un passo falso questa volta qualcuno arriva addirittura prefigurare da parte del ministero una sorta di commissariamento dalla società che tutela i diritti d’autore.