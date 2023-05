Sia si è sposata con Dan Bernard: il matrimonio a Portofino con solo 6 invitati

La cantautrice australiana Sia ha sposato il fidanzato Dan Bernard, con una romantica cerimonia a Portofino con solo sei invitati. Una scelta nel loro stile considerando che la coppia ha da sempre vissuto lontano dai riflettori. Una storia d’amore che non si sa quando sia iniziata ed in che modo. Lo scorso anno la cantante condivise su Instagram, per la prima volta, una foto insieme al compagno.

Il matrimonio tra Sia e Dan Bernard

Il matrimonio è stato celebrato lo scorso weekend nella magica cornice di Villa Olivetta, dimora degli stilisti Dolce e Gabbana già scelta in passato come location per le nozze fra Kourtney Kardashian e Travis Barker. Una cerimonia intima e romantica a lume di candela con fiori bianchi ed un raccolto gazebo allestito per il grande evento.

Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, Sia ha preferito non rilasciare alcun commento. Sei in tutto gli invitati compresi la cantante e lo sposo pochissime foto che ritraggono la coppia. Lei, 47 anni, ha indossato un abito a sirena rosa mentre lui ha scelto uno smoking verde acqua. Prima della relazione con Dan, l’artista è stata sposata con Erik Anders. Il matrimonio, celebrato nel 2014, è finito dopo due anni nel 2016.

#sia gets married her boyfriend doctor Dan Bernard in secret with private wedding that includes 5 of few closest people. #thunderstorm #viralvideo pic.twitter.com/8Ae393rnI0 — SayMyName (@JasourAX) May 9, 2023

Chi è Sia

Sia è lo pseudonimo di Sia Kate Isobelle Furler. La cantante è nata ad Adelaide il 18 dicembre 1975 e ha iniziato la sua carriera nella band acid jazz di Adelaide Crisp nel 1993. Quattro anni dopo, allo sciogliersi del gruppo, ha pubblicato il suo album di debutto OnlySee. Ma quello che la consacrò nella scena musicale internazionale fu We Are Born, pubblicato nel 2010. La cantante australiana è diventata famosa per brani di successo come Chandelier, Titanium, Unstoppable, Elastic Heart e Cheap Thrills, che hanno scalato le classifiche mondiali. Nella sua carriera ha ricevuto 7 nomination ai Grammy Awards.