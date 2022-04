Si accettano miracoli stasera su Rai2: trama, cast e curiosità sul film

Appuntamento con le risate su Rai2. Stasera 14 aprile alle 21,20 andrà in onda Si accettano miracoli, film del 2015 di e con Alessandro Siani. La trama vede protagonisti due fratelli che si ritrovano dopo tanto tempo in un remoto paese della Campania. Un finto miracolo si appresta a cambiare le loro vite, ma la farsa non è destinata a durare a lungo. Nel cast, oltre al comico napoletano, anche Fabio De Luigi, Serena Autieri e Camillo Milli. La visione sarà disponibile sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Si accettano miracoli, trama e cast del film stasera 14 aprile 2022 su Rai2

La trama parte da Napoli, dove vive Fulvio Canfora (Alessandro Siani), vicedirettore di un’importante azienda famoso per licenziare senza scrupoli chi non gli va a genio. Un giorno però il karma gli si rivolge contro e, quando il direttore decide di mandarlo via, lo aggredisce con una testata. Passato un breve periodo in cella, viene affidato al fratello Germano (Fabio De Luigi), parroco e dirigente di una casa famiglia prossima alla bancarotta nel piccolo paese Rocca di Sotto. Sperando di salvare l’attività del fratello e si riabilitare il suo nome, Fulvio decide di inventare un miracolo per attirare turisti nel piccolo centro.

L’uomo piazza dunque lacrime finte sulla statua di San Tommaso apostolo, gridando poi subito al miracolo. Pellegrini e turisti da tutto il mondo si recano nel luogo di culto, sperando in un’intercessione divina da parte del santo. L’incredibile fiumana di gente porta incassi da record per la parrocchia che così riesce a tornare a galla e sanare tutti i debiti. La notizia si sparge e giunge alle orecchie del Vaticano, che decide di inviare alcuni vescovi per confermare gli eventi. È proprio qui che il piano di Fulvio inizia a vacillare, anche se trova conforto nell’amore di Chiara (Ana Caterina Morariu), una ragazza cieca che si occupa dei bambini della comunità. Nel cast anche Serena Autieri nei panni di Adele, sorella del protagonista, e Camillo Milli in quelli di un emissario della Santa Sede.

Si accettano miracoli, qualche curiosità sul film stasera 14 aprile 2022 su Rai2

Si accettano miracoli rappresenta il secondo lavoro da regista per Alessandro Siani, già dietro la macchina da presa per Il principe abusivo. In tale occasione aveva già avuto modo di collaborare con Serena Autieri, registrando un buon successo al botteghino. Ricchi gli incassi anche per questo secondo progetto dato che, con gli oltre 15 milioni di euro al box office in un solo mese, è stato il miglior risultato del 2015. Per quanto riguarda le location, gran parte del film è stata girata a Napoli, con alcune scene sulla Costiera Amalfitana all’altezza di Scala, vicino Ravello.

Curiosamente, parte del set ha coinvolto gli stessi spazi di una prova in esterna di MasterChef Italia 4, celebre cooking show di Sky Italia. I concorrenti dell’edizione infatti dovettero preparare 80 cestini per l’intera troupe, da consumare poi durante la pausa delle riprese. Nel cast anche Camillo Milli, qui alla sua ultima interpretazione sul grande schermo. L’attore che ha affiancato spesso Paolo Villaggio e Lino Banfi, si ritirò poco dopo dalle scene ed è morto lo scorso gennaio all’età di 92 anni per complicazioni dovuta al Covid a pochi giorni di distanza dalla moglie Mariangela.