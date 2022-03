Lo Show dei Record stasera su Canale 5: Max Biaggi ospite di puntata

Secondo appuntamento per Lo Show dei Record. Stasera 13 marzo, alle 21,20 su Canale 5, Gerry Scotti torna con il programma che presenta le imprese da guiness. Uomini e donne da tutto il mondo e di ogni età si metteranno infatti alla prova per superare ogni limite e ottenere il riconoscimento del Guinness World Record 2022. Ospite speciale della serata sarà l’ex campione di MotoGp Max Biaggi, che tenterà di cimentarsi in un record nel suo campo preferito, le due ruote. La visione della trasmissione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Lo Show dei Record, format, giudici e ospiti fissi di stasera 13 marzo 2022 su Canale 5

Gerry Scotti presenterà la nuova puntata de Lo Show dei Record dagli Studi 11 di Cologno Monzese, ma parte della trasmissione si svolgerà in esterna. Diverse prove infatti avranno luogo nell’Autodromo di Monza, il “Tempio della velocità” che ogni anno ospita le gare del mondiale di Formula 1. Qui ci saranno esibizioni di ogni tipo, tra cui funambolismo e ovviamente auto che sfrecceranno a tutta velocità sul circuito. Telecronista d’eccezione sarà l’inviato Umberto Pelizzari, che nella sua lunga carriera ha segnato diverse pietre miliari in discipline legate all’apnea. Con lui ci sarà anche il giudice Alan Pixsley, anche se non saranno loro a decretare il raggiungimento dell’eventuale Guinness World Record 2022.

L’ultima parola spetterà infatti a due giudici delegati del Guinness World Record, ossia l’italiano Lorenzo Veltri e l’inglese Sofia Greenacre. Da Londra si collegherà invece un altro volto storico del programma, Marco Frigatti, che ripercorrerà alcune leggendarie imprese che hanno fatto la storia della trasmissione. Infine, Lo Show dei Record vanterà anche la presenza fissa di Mr. Cherry, il giapponese che già in passato si era reso celebre per aver tagliato diversi traguardi e fatto segnare risultati incredibili in più discipline. Spazio anche all’olandese Kelvin De Ruiter, vincitore della Champions League 2021 degli Strongmen, la sfida che mette gli uomini più forti l’uno contro l’altro.