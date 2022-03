Lo Show dei Record stasera su Canale 5: ospite Aldo Montano

Terzo appuntamento con Lo Show dei Record. Stasera 20 marzo, alle 21,20 su Canale 5, torna il programma che presenta imprese sempre più al limite. Donne e uomini da ogni angolo della Terra infatti si metteranno alla prova con sfide di varia natura alla ricerca del riconoscimento del Guinness World Record 2022. Alla guida della trasmissione ci sarà ancora una volta Gerry Scotti, al cui fianco torneranno i volti storici delle varie edizioni. Ospite speciale dell’episodio sarà Aldo Montano, ex schermidore e campione olimpico ai Giochi di Atene 2004. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Lo Show dei Record, format giudici e ospiti di stasera 20 marzo 2022 su Canale 5

Fulcro principale de Lo Show dei Record sarà lo Studio 11 di Cologno Monzese, da cui Gerry Scotti guiderà il racconto delle gare e delle sfide. Tuttavia, gran parte di esse si svolgeranno in esterna, nel cuore di uno dei luoghi più importanti dello sport in Italia: l’Autodromo di Monza, il “Tempio della velocità” che il prossimo settembre ospiterà come da tradizione una tappa del mondiale di Formula1. Per Lo Show dei Record, l’area accoglierà acrobazie spettacolari che coinvolgeranno il corpo e la mente dei concorrenti, spingendoli ogni volta oltre i limiti. Protagonista della puntata di oggi sarà Aldo Montano (argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020), che si cimenterà in una gara che metterà la sua spada contro un set di angurie.

La telecronaca della sfida di Montano e degli altri concorrenti provenienti da tutto il mondo sarà Umberto Pelizzari, che ha inciso il suo nome sulle pietre miliari dell’apnea con alcuni record ancora imbattuti. Al suo fianco ci sarà il giudice Alex Pixsley, ma l’ultima parola per decretare il raggiungimento di un nuovo record sarà dell’italiano Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre. Non mancherà poi Marco Frigatti, volto storico de Lo Show dei Record che si collegherà da Londra per ricordare le più grandi imprese delle precedenti edizioni. Come per le puntate scorse, spazio anche al giapponese Mr Cherry, detentore di record in svariate discipline, e all’olandese Kelvin De Ruiter, campione in carica della Champions League degli Strongmen, la sfida fra gli uomini più forti del pianeta.