Show Dogs – Entriamo in scena, stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità sul film

La prima serata di Rai 2 propone Show Dogs – Entriamo in scena in onda questa sera, giovedì 30 dicembre 2021, alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Raja Gosnell e uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, la commedia racconta la storia di Max, un cane poliziotto che farà di tutto per evitare che si verifichi una tragedia durante il Dog Show, rinomata mostra canina.

Show Dogs – Entriamo in scena: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20

Show Dogs – Entriamo in scena: la trama

Max è un agente straordinario, un cane poliziotto ben addestrato, abituato a cavarselo da solo e beniamino di tre piccioni. Una notte, vicino al porto, si imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda e nell’agente dell’FBI impegnato a indagare sul caso. L’intesa tra Max e lo sbirro Frank non sembra essere delle migliori ma il commissario, sordo alle lamentele, decide di farli lavorare in squadra, coinvolgendoli in una missione delicatissima: parteciperanno a una prestigiosa mostra canina al Caesar’s Palace di Las Vegas per sgominare il contrabbando illegale di animali rari.

Show Dogs – Entriamo in scena: il cast

Quello di Show Dogs – Entriamo in scena è un cast variegatissimo. Tra gli attori figurano Will Arnett (Frank), Natasha Lyonne (Mattie), Omar Caparro (Gabriel), Oliver Tompsett (Chauncey) e Andy Beckwith (Berne). Per quanto riguarda i doppiatori, invece, riflettori puntati su Ludacris (Max), Jordin Sparks (Daisy), RuPaul (Persephone), Gabriel Iglesias (Sprinkles), Shaquille O’Neal (Karma), Stanley Tucci (Philippe), Alan Cumming (Dante), Anders Holm, Blake Anderson e Kate Micucci (trio di piccioni). Nella versione italiana, invece, le voci dei personaggi appartengono ad alcuni dei volti più noti del panorama televisivo, musicale e cinematografico nostrano come Giampaolo Morelli, Barbara D’Urso, Nino Frassica, Lino Guanciale, Claudio Amendola, Benji&Fede, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Marco Masini, Chiara Francini, Lucia Ocone, Francesco Pannofino e Carolina Crescentini.

Show Dogs – Entriamo in scena: cinque curiosità sulla pellicola

1) Show Dogs – Entriamo in scena: la polemica sull’adescamento dei bambini

A seguito di una proiezione di prova aperta agli addetti ai lavori e ai giornalisti, il film è stato protagonista di una polemica piuttosto grossa. Regista e sceneggiatori, infatti, sono stati accusati di aver normalizzato l’adescamento dei bambini attraverso una scena che vede il cane Max costretto a essere palpeggiato da uno dei giudici dell’esposizione canina senza prestare il suo consenso. Infastidito dalla situazione, ne parla con gli altri personaggi che lo invitano a non dare troppa importanza al gesto e a provare a distrarsi con pensieri felici quando e se dovesse accadere nuovamente. Lo sviluppo dato a questa parte di trama ha, ovviamente, fatto storcere il naso a giornalisti e critici, che lo hanno giudicato disturbante e pericoloso, soprattutto per gli spettatori più giovani. La diatriba ha spinto la Global Road Entertainment, casa di produzione del film, a modificarlo, apportando una serie di tagli prima dell’approdo nei cinema.

2) Show Dogs – Entriamo in scena: un caleidoscopio di razze

La pellicola si presenta come un’affascinante vetrina di razze canine. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dal rottweiler al Chinese crested dog, dal labrador al pastore australiano, passando per lo yorkshire, il carlino e l’Épagneul nano.

3) Show Dogs – Entriamo in scena: tra America e Galles

Le riprese sono state spalmate tra America e Regno Unito, concentrandosi in modo particolare a Las Vegas e a Cardiff, a Galles.

4) Show Dogs – Entriamo in scena: la tiepida accoglienza del pubblico

Nonostante l’accoppiata vincente cane/poliziotto, la comedy non ha riscosso il successo sperato, incassando poco più di 36 milioni di dollari in tutto il mondo.

5) Show Dogs – Entriamo in scena: il parere della critica

Oltre al poco entusiasmo del pubblico, Show Dogs – Entriamo in scena ha portato a casa anche un carico di recensioni negative da parte della critica. Su Rotten Tomatoes vanta un indice di gradimento pari al 17 per cento e un punteggio di 3 su 10. Situazione che si ripete anche su Metacritic con 14 recensioni al vetriolo e 31 punti su 100. Peter Harlaub, reporter del San Francisco Chronicle, gli ha dato 0 stelle, criticandone la produzione datata, le battute e l’inesistente senso del ritmo, definendo il film «un live action pessimo». Una delle poche voci fuori dal coro è stata quella di Michael Rechtshaffen dell’Hollywood Reporter, che lo ha descritto come «una commedia familiare fresca e di alto livello».