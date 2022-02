Short Track, Italia di bronzo nella staffetta 5 chilometri: è la 14esima medaglia

L’Italia fa 14. Gli azzurri dello short track centrano il bronzo nella finale della staffetta 5 chilometri e rimpinguano ulteriormente il medagliere all’Olimpiade di Pechino 2022. Composto da Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Yuri Confortola e a Tommaso Dotti, il quartetto azzurro ha avuto la meglio al fotofinish sul Roc, il Comitato olimpico russo, sotto cui gareggiano gli atleti di Mosca a causa dello scandalo doping che ha travolto il Paese. A fare la differenza un’inezia, quantificata in nove millesimi di secondo dai giudici. L’oro è andato al Canada, seguito dalla Corea del Sud. È andata male, invece, alla Cina padrona di casa, il cui frazionista è caduto, vanificando ogni speranza di podio per i suoi. L’Italia interrompe così un digiuno lungo vent’anni, quando ai Giochi di Salt Lake City era stata centrata l’ultima medaglia nella specialità. La finale a cinque si è rivelata complicata sin dalle prime pattinate, con gli azzurri costretti a faticare per reggere il ritmo imposto dagli apripista, ma mai apparsi eccessivamente lontani dalle posizioni di vertice. La svolta con la caduta dei cinesi, a cui ha fatto seguito il progressivo tentativo di rimonta italiano. Una volta concretizzato il sorpasso sulla Russia, gli Azzurri sono stati bravi a respingere il tentativo finale di rimonta.

Chi sono i ragazzi della staffetta 5 chilometri che hanno vinto il bronzo

L’Italia ha fatto leva su un mix di gioventù ed esperienza. Due sono i classe ’93 del quartetto. Si tratta di Andrea Cassinelli da Moncalieri, Torino, e in forza alle Fiamme Gialle e Tommaso dotti, milanese delle fiamme oro. Il più esperto è invece Yuri Confortola, 35 enne dell’esercito già argento nella staffetta mista a Pechino. Ha 22 anni, infine, il più piccolo della compagnia. Pietro Sighel è nato a Trento nel 1999, fa parte del gruppo sportivo delle fiamme gialle e come Confortola ha fatto parte della staffetta mista d’argento.