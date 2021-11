Calcio, shock dalla Spagna: Aguero potrebbe ritirarsi

Il calcio internazionale è sotto shock. Dalla Spagna arriva la notizia che, se confermata, avrebbe dell’incredibile. Sergio Aguero, 33enne attaccante argentino in forza al Barcelona, sarebbe vicino al ritiro a causa di una aritmia cardiaca di natura maligna. Dopo il malore e i forti dolori al petto accusati durante la sfida tra i blaugrana e l’Alaves, il calciatore è stato sottoposto a controlli e, secondo Catalunya Radio, starebbe già valutando l’idea di appendere gli scarpini al chiodo. Manca, però, l’ufficialità. L’ultimo comunicato in merito alle condizioni di Sergio Aguero è del 2 novembre e porta la firma della stessa società di appartenenza: «Il giocatore della prima squadra Kun Aguero è stato sottomesso a un procedimento diagnostico e terapeutico a carico del Dottor Josep Brugada. Sarà indisponibile nei prossimi tre mesi e si valuterà l’effettività del trattamento al fine di determinare il suo processo di recupero».

Sergio Aguero, la carriera del calciatore argentino

Nato il 2 giugno 1988 a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, Aguero è uno dei calciatori più apprezzati a livello internazionale degli ultimi anni. La sua carriera è partita nelle giovanili dell’Indipendiente, prima dell’arrivo in Europa. L’Atletico Madrid lo ha lanciato nel calcio europeo acquistandolo nel 2006 e in cinque stagioni l’attaccante ha ripagato la formazione spagnola con 74 gol in 175 presenze. Poi l’approdo in Premier League. Il Manchester City fa di Aguero una sua colonna per dieci stagioni e lui risponde: 184 marcature in 275 gare. Dopo l’esperienza in Inghilterra, in cui ha vinto cinque campionati, sei Coppe di Lega, tre Supercoppe inglesi e una FA Cup, l’attaccante è tornato in Spagna, stavolta per vestire la maglia del Barcelona.

Con la maglia dell’Argentina, Aguero ha giocato ben 101 gare e segnato 42 gol. Durante la scorsa estate ha coronato il sogno di vincere la Coppa America, che mancava alla sua nazionale dal 1993. Ora, però, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava, quella del possibile ritiro per l’argentino. La speranza è che il silenzio di questi giorni lasci trapelare nuovi controlli e che da questi possa emergere qualcosa che tranquillizzi Sergio Aguero sul suo stato di salute. L’uomo, prima che il calciatore, attende risposte.