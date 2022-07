L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe ferito durante un comizio: è grave

Shinzo Abe è stato colpito da due proiettili durante un comizio elettorale nella regione di Nara. L’ex primo ministro giapponese, in carica dal 2006 al 2007 e dal 2012 al 2020, era intervenuto per dare il proprio sostegno a un candidato del Partito Liberal Democratico in vista delle elezioni di domenica. Si sono sentiti due colpi e Abe che si trovava su un podio in mezzo alla strada si è accasciato al suolo. Trasportato in ospedale in arresto cardio-circolatorio non mostra segni vitali. Secondo una prima ricostruzione Abe sarebbe stato colpito alla schiena da due colpi esplosi a distanza ravvicinata.

Arrestato un sospettato: sarebbe un militare 41enne del posto

La polizia ha arrestato un sospettato. Stando a quanto riferito dalla Reuters si tratta di un 41enne del posto, Tetsuya Yamagami. È accusato di tentato omicidio. Nei video trasmessi dai media giapponesi, l’uomo con la mascherina avrebbe nascosto l’arma in quello che sembrava un comune obbiettivo fotografico. Secondo Fuji Tv, l’assalitore sarebbe un militare della Japan Self-Defense Forces (Jietai). Alcuni testimoni oculari hanno riferito che si sarebbe avvicinato a Abe sparando all’inizio del suo intervento. Il governo giapponese ha confermato l’attentato. «L’ex primo ministro Abe», ha dichiarato il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno, «è stato colpito da colpi di arma da fuoco intorno alle 11.30 (ora locale) a Nara. Un uomo, ritenuto essere l’attentatore, è stato preso in custodia. Le condizioni dell’ex primo ministro Abe sono attualmente sconosciute». Il premier Fumio Kishida, impegnato come Abe nella campagna elettorale, non appena saputo dell’attentato è tornato subito a Tokyo.

Le reazioni internazionali

Preoccupazione è stata espressa dal segretario di Stato Usa Antony Blinken. «Siamo in attesa di notizie dal Giappone. Questo è un momento molto, molto triste», ha dichiarato dopo aver appreso la notizia dell’attentato mentre si trovava al G20 di Bali. «I nostri pensieri, le nostre preghiere, sono per lui, per la sua famiglia, per i giapponesi», ha aggiunto. «È devastante la notizia dell’attentato all’ex premier Shinzo Abe. Preghiamo tutti per lui», ha commentato l’ex presidente Usa Donald Trump sulla sua piattaforma social. Anche l’ambasciatore russo in Giappone, Mikhail Galuzin, ha condannato il «barbaro» attacco subito dall’ex primo ministro giapponese. «Preghiamo per la salute dell’ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. Condanniamo fermamente il barbaro attentato alla sua vita», recita il messaggio sui profili social dell’ambasciata.