Shinzo Abe, chi era l’ex premier giapponese vittima di un attentato durante un comizio

È morto Shinzo Abe, l’ex premier giapponese più longevo di sempre. Aveva dato le dimissioni dal suo incarico nel 2020 per problemi di salute. La mattina dell’8 luglio è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava a Nara per un comizio elettorale.

The moment that Japanese Former PM Shinzo Abe was shot. Looks to be a DIY shotgun. pic.twitter.com/sC0yzzfIob — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Chi era Shinzo Abe?

Shinzo Abe, nato nel 1954 a Shinjuku, a Tokyo, aveva 67 anni. È noto per essere stato il premier nipponico più longevo di sempre. Aveva iniziato la sua carriera politica nel 1993, per poi passare alla guida del Paese per la prima volta nel 2006. In seguito, ha ottenuto altri tre mandati: nel 2012, nel 2014 e nel 2017. Nel 2020 aveva dato le dimissioni per problemi di salute. L’8 luglio è stato ucciso da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a Nara per un comizio elettorale. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Abe è stato raggiunto alla schiena da due colpi sparati a distanza ravvicinata, a tre secondi l’uno dall’altro. L’attentatore è stato arrestato. Sarebbe un ex militare.

La carriera politica

Abe era nato il 21 settembre del 1954. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze politiche, era stato eletto nel primo collegio della prefettura di Yamaguchi nel 1993, in seguito alla morte del padre, avvenuta due anni prima. Dal 1999 è diventato direttore della divisione per gli affari sociali, iniziando la scalata che lo porterà alla guida del Giappone.

Dal 2000 al 2003 infatti è diventato vicesegretario del governo durante i mandati di Mori e Koizumi con il partito Liberaldemocratico e tre anni dopo ha ottenuto la nomina a primo ministro. All’età di 52 anni Abe è diventato il più giovane premier nella storia del Giappone dopo Fumimaro Konoe, eletto nel 1941. Abe si è dimesso la prima volta il 12 settembre del 2007, in seguito alla sconfitta del suo partito alle elezioni della Camera alta. Ma il 2012 ha ottenuto la nomina per un secondo mandato, mantenendo la carica per due anni. Il politico nipponico è stato eletto anche per il terzo mandato, nel 2014 e il quarto, nel 2017.