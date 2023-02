Shigellosi, l’Ecdc lancia l’allarme: «Casi in aumento anche in Europa e Usa»

L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha lanciato l’allarme su una possibile epidemia di shigellosi. I casi tra l’Europa e gli Stati Uniti continuano ad aumentare e dopo l’allerta lanciata sull’aviaria, con l’Oms a monitorarne la diffusione e l’eventuale contagio all’uomo, anche la shigellosi ora tiene banco tra gli esperti. Si tratta di un’infezione gastrointestinale causata da alcuni batteri che appartengono al genere shigella. A far preoccupare è il grado di letalità, perché sul sito del ministro della Salute si legge che i casi non trattati possono portare alla morte nel 10-20 per cento dei casi.

Ecdc: «Indagini a Capo Verde»

Nella nota dell’Ecdc si legge: «Da settembre 2022 è stato segnalato un aumento del numero di casi di shigellosi, causati principalmente da Shigella sonnei, tra i viaggiatori di ritorno da Capo Verde in Ue/See, Uk e Stati Uniti. L’epidemia si è evoluta rapidamente a novembre-dicembre. Non sono ancora state identificate possibili modalità di infezione o esposizione comune ma sono in corso indagini a Capo Verde. Sono diverse le vie di trasmissione sono plausibili: la più probabile è attraverso alimenti o tramite operatori del settore alimentari infettati. Tuttavia è possibile anche una trasmissione da persona a persona».

Nessun caso in Italia

L’Ecdc procede spiegando che il ceppo attuale registra «una resistenza prevista a trimetoprim e streptomicina, ma in alcuni casi è stata rilevata anche una resistenza multi-farmaco». Poi si spiega che «molti dei contagiati hanno soggiornato in hotel all-inclusive situati nella regione di Santa Maria», a Capo Verde. Gli ultimi casi sono stati registrati in Svezia. Il 16 febbraio è stato aggiornato il quadro dei Paesi in cui è stata trovata la shigellosi. Nessun caso in Italia, ma infezioni trovate in Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo e Svezia. 159 i casi totali, mentre nel solo Regno Uniti se ne sono registrati altri 95.