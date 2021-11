Sherlock Holmes, stasera su Italia 1: cinque curiosità sul film con Robert Downey Jr

Stasera, 7 novembre 2021, alle 21,20 su Italia 1 torna il più grande investigatore della storia. Andrà in onda infatti Sherlock Holmes, film del 2009 di Guy Ritchie che si ispira ai romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Nei panni del detective c’è il Tony Stark di casa Marvel, Robert Downey Jr., mentre Jude Law interpreta il fidato assistente Waston. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play e Infinity.

Sherlock Holmes, trama e cast del film stasera 7 novembre 2021 su Italia 1

La trama si svolge a Londra, nel 1890. Qui Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.), il più grande investigatore del Regno Unito, e il suo collega, il dottor Watson (Jude Law), interrompono un rito di magia nera che sarebbe dovuto terminare con il sacrificio di una giovane donna. Il celebrante si scopre essere Lord Henry Blackwood (Mark Strong), che già aveva ucciso cinque ragazze allo stesso modo. L’uomo viene dunque prontamente arrestato dagli agenti di Scotland Yard agli ordini di Lestrade (Eddie Marsan), imprigionato e condannato a morte per impiccagione.

Tre mesi dopo la cattura, Blackwood è ancora dietro le sbarre e chiede di incontrare Holmes prima dell’esecuzione. Qui rivela al detective che il suo piano non si fermerà con la sua morte e gli preannuncia un ritorno dall’aldilà. L’impiccagione ha luogo il giorno successivo e lo stesso Watson certifica il decesso. Nel frattempo, la giovane ladra Irene Adler (Rachel McAdams) fa visita a Holmes, chiedendogli di investigare ancora su Blackwood. Pochi giorni dopo infatti l’uomo “torna in vita” e riprende a seminare il panico nella capitale inglese.

Sherlock Holmes, cinque curiosità sul film stasera 7 novembre 2021 su Italia 1

Sherlock Holmes, l’addio alla frase cult

In molti avranno notato che durante il film non viene mai citata la celebre frase «Elementare, Watson». Ciò è frutto di una specifica richiesta del regista, Guy Ritchie, che subito dopo aver firmato il contratto per dirigere la pellicola ha imposto l’abbandono totale di tutti i cliché legati ai romanzi di Conan Doyle. Stessa sorte per il classico cappello del detective, sostituito da una versione classica dei berretti dell’Ottocento.

Sherlock Holmes, il nuovo ruolo di Irene Adler

Nei romanzi originali, Irene Adler – qui interpretata da Rachel McAdams – non ha un ruolo dominante, tanto da apparire in una sola storia, Uno scandalo in Boemia. Si tratta di una licenza cinematografica, che ben si addice a un film che non ha alcuna attinenza con le narrazioni di Conan Doyle, ma presenta una sceneggiatura originale.

Sherlock Holmes, i tre attori per John Waston

A differenze del collega Robert Downey Jr., che ottenne il ruolo ancor prima che il film entrasse in produzione, Jude Law non fu la prima scelta per l’assistente Watson. L’ex soldato infatti avrebbe dovuto avere il volto di Gerard Butler o di Colin Farrell e solo l’abbandono e il rifiuto dei due portò Ritchie a scegliere l’uomo che anni dopo ha prestato il volto anche ad Albus Silente in Animali Fantastici.

Sherlock Holmes, gli incidenti sul set

Durante il film, Holmes e Watson sono spesso protagonisti di risse da bar e combattimenti per le strade di Londra. In uno di questi, che vede il protagonista combattere contro il gigante Robert Maillet, ci fu un incidente. Downey Jr. fu infatti colpito da un violento pugno in viso e ha riportato una ferita per cui si sono resi necessari sei punti di sutura. Non si tratta però dell’unico incidente sul set. Le riprese furono infatti interrotte per ben due settimane a causa dell’esplosione di un’autocisterna. Non si sono registrati però feriti o danni gravi.

Sherlock Holmes, gli incassi e l’arrivo del sequel

Realizzato con un budget di circa 90 milioni di dollari, Sherlock Holmes riuscì a ripagare grandemente i produttori. Il film infatti ne ha incassati 209 milioni nei soli Stati Uniti, sfondando il muro dei 500 milioni a livello globale. Gli ottimi risultati hanno portato due anni dopo alla realizzazione di un sequel, Sherlock Holmes – Gioco di ombre che ha persino battuto il suo predecessore. Il prossimo anno, come dichiarato dallo stesso protagonista, uscirà un terzo capitolo e alcuni rumors vorrebbero Johnny Depp nei panni del villain.