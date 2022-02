Shengelia, il cestista che (forse) ha deciso di non giocare più per il CSKA Mosca

La notizia è rimbalzata soprattutto sui siti di sport e, visto il tema delicato, era in attesa di conferma. Che però non è arrivata, anzi. Il giocatore di basket Tornike Shengelia, nel corso di un’intervista al sito georgiano commersant.ge, avrebbe annunciato la volontà di rescindere il proprio contratto con il CSKA Mosca: «Prendo questa decisione come segno di protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina e non considero di continuare a giocare per il club dell’esercito russo», queste le parole riportate.

Shengelia e l’addio al CSKA Mosca, la smentita

Il lungo georgiano, uno dei migliori giocatori dell’intera EuroLega, era stato fortemente criticato in patria quando, nel 2020, aveva sottoscritto il contratto proposto dal club moscovita, una delle squadre di basket più blasonate d’Europa. Nei giorni scorsi, Shengelia aveva dimostrato pubblicamente di supportare la causa ucraina, aggiungendo ai propri profili social la bandiera gialloblu. La decisione del cestista avrebbe avuto ripercussioni pesanti e interessanti: una sorta di obiezione di coscienza, tale da poter portare alla rescissione unilaterale di un contratto sportivo. La notizia, partita alla Georgia e riportata dai siti sportivi e non, è stata però intanto smentita dall’agente del giocatore: «Toko Shengelia non ha rilasciato alcuna dichiarazione a nessun media. In questo momento è concentrato sul benessere della sua famiglia. Quando verrà presa una decisione sul suo futuro parlerà prima di tutto con il CSKA Mosca», ha scritto sui social.

CSKA Mosca, era la squadra dell’Armata Rossa

Il Professional’nyj Basketbol’nyj klub CSKA è la sezione cestistica della polisportiva CSKA Mosca, avente sede nella capitale russa. L’acronimo CSKA sta per Central’nyj Sportiv’nyj Klub Armij, che significa “Club Sportivo Centrale dell’Esercito”: durante il regime sovietico le squadre con tale denominazione erano sotto la diretta competenza del ministero della Difesa dell’URSS, dunque dell’Armata Rossa. Questo accadeva in tutto il blocco sovietico, anche dal di fuori dell’Urss, e in ogni sport. Le squadre con “Dinamo” erano controllate dal Ministero dell’Interno ed erano dunque sostanzialmente espressione della polizia. “Lokomotiv”, invece, connotava le società di proprietà delle aziende ferroviarie statali.