Shazam compie 20 anni: quali sono le canzoni e gli artisti più cercati

L’applicazione Shazam compie 20 anni. Il programma che permette di identificare artisti e canzoni in pochi secondi viene usato da oltre 225 milioni di utenti al mese ed è imprescindibile per moltissime persone. Un bel traguardo per un’icona della cultura pop degli ultimi due decenni.

Shazam: gli artisti e i brani più cercati

Per festeggiare questo traguardo, Apple ha deciso di creare una playlist inserendo all’interno alcune delle canzoni più cercate su Shazam. Si tratta di brani iconici, che hanno contribuito al successo dell’applicazione e al suo utilizzo.

In questa playlist sono presenti hit senza tempo come Hey Soul Sister del gruppo Train, Cheap Thrills di Sia e Astronaut in The Ocean di Masked Wolf. Quest’ultimo è stato lanciato da Shazam che nel 2021 lo inserì anche nella lista degli artisti da tenere d’occhio. Rientrano nella classifica anche brani che hanno fatto la storia come Cleanin’ Out My Closet di Eminem, Tik Tok di Kesha oppure la indie Somebody That I Used to Know di Gotye. Non mancano poi le canzoni da “party” per ballare e lasciarsi andare come Prayer in C di Lilly Wood & The Prick con Robin Schulz oppure Love Nwantiti [Remix] dell’artista CKay lanciato proprio dalla piattaforma che riesce a riconoscere i brani di tutto il mondo.

Una storia iniziata vent’anni fa che continua ad andare avanti e stupire

Shazam è nato da un’idea di Chris Barton e Philipp Inghelbrecht, studenti dell’Università di Berkeley che inizialmente non riuscivano a trovare finanziatori nella Silicon Valley. Decisero di trasferirsi a Londra e nel 2002 riuscirono a lanciare il loro progetto. Il nome originale di Shazam era 2580, in realtà il numero al quale inviare il messaggio con i 30 secondi del brano e ricevere la risposta tanto agognata. All’epoca non esistevano gli smartphone e il servizio funzionava solo in questo modo. Con l’avanzare della tecnologia, Shazam ha lanciato la propria app ed è diventato un must per chiunque abbia uno smartphone, un tablet o anche uno smartwatch. Ora ha raggiunto 20 anni e milioni di utenti nel mondo, dunque il futuro è roseo e i fan possono aspettarsi altre innovazioni.