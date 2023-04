Shawn Kemp, l’ex star Nba rischia l’ergastolo

Shawn Kemp rischia grosso. Rilasciato dopo essere stato arrestato l’8 marzo a seguito di una sparatoria avvenuta a Tacoma, adesso l’ex cestista dei Seattle SuperSonics è stato accusato di aggressione di primo grado. L’incriminazione, se confermata, potrebbe anche comportare l’ergastolo.

La sparatoria avvenuta l’8 marzo

Kemp era stato fermato in quanto ritenuto protagonista di una fuga in auto dopo una sparatoria avvenuta l’8 marzo Tacoma, a sud di Seattle, negli Stati Uniti. «Un diverbio tra gli occupanti di due vetture ha portato a colpi di arma da fuoco esplosi in un parcheggio di un centro commerciale», aveva reso noto la polizia di Tacoma. «Una vettura ha lasciato la scena. Non si segnalano feriti, ma una pistola è stata rinvenuta. Un uomo di 53 anni è stato fermato con l’accusa di drive-by shooting». E quell’uomo era proprio lui. Secondo quanto raccontato da Kemp, la lite degenerata in sparatoria si sarebbe verificata a seguito del furto del suo smartphone. Mentre cercava di recuperarlo, le cose avrebbero preso una piega violenta e l’ex cestista sarebbe stato costretto a difendersi ricorrendo all’arma da fuoco di cui poi si è liberato, gettandola in un cespuglio.

La carriera di Shawn Kemp

Classe 1969, Shawn Kemp ha giocato in Nba per 14 anni. Primo giocatore nella storia a passare dall’high school alla lega professionistica senza aver frequentato il college, viene ricordato principalmente per la sua lunga militanza – otto stagioni – nei Seattle SuperSonics: nel 1996 la franchigia – soprattutto grazie alla coppia formata con Gary Payton – raggiunse le Finals Nba, dove fu sconfitta dai Chicago Bulls di Michael Jordan. Entrato in rotta con la proprietà, Kemp fu ceduto ai Cleveland Cavaliers, con cui giocò tre annate. Poi passò ai Portland Trail Blazers, per due stagioni in cui iniziò ad avere problemi di alcolismo e tossicodipendenza. Entrato in rehab, tornò in campo nel 2002 per un ultimo anno in Nba con gli Orlando Magic. Nel 2008, a 39 anni e dopo cinque di inattività, Kemp si accordò per giocare con Montegranaro, che allora militava nella massima serie italiana. Dopo numerosi ritardi e incomprensioni, la squadra decise di tagliare il giocatore prima ancora dell’inizio del campionato, a causa delle sue condizioni fisiche.