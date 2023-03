Silicon Valley Bank, Sharon Stone ammette: «Ho perso metà dei miei soldi»

«Ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche». Pur non nominando direttamente la Silicon Valley Bank, pare che anche Sharon Stone sia rimasta vittima del crac della banca californiana. È stata la stessa celebre attrice a parlarne durante il suo discorso alla Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening, un gala svoltosi a Los Angeles per sostenere e finanziare la ricerca contro il cancro, durante il quale è stata premiata con il Courage Award. Sharon Stone ha combattuto contro un cancro al seno, poi rivelatosi benigno, e nonostante i problemi finanziari ha voluto partecipare alla raccolta fondi.

Sharon Stone: «Oggi firmare un assegno è un atto di coraggio»

La celebre protagonista di Basic Instinct ha ritirato il Courage Award e parlato ai presenti: «Ho portato un paio di appunti, stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete…». Poi il passaggio sulle finanze: «Dal punto di vista tecnico sono un’idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo. Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui».

Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od — Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023

Stone parla del tumore e della morte del fratello

Sharon Stone poi prosegue e racconta i momenti in cui ha ricevuto la diagnosi: «Quando mi dissero che il risultato delle mammografie non era “divertente“, dissi: “Se è maligno, toglietemi entrambi i seni. Perché io non sono i miei seni…”». Poi un pensiero al fratello, recentemente scomparso: «Mio fratello è appena morto, ma io sono qua. Non è un momento facile per nessuno. È un periodo difficile, ma io voglio continuare a essere libera di parlare. Non voglio che un politico mi dica cosa posso o non posso fare. O quale deve essere il mio stile di vita, o addirittura se la mia vita è importante o meno. Quindi, alzatevi. E dimostrate quanto valete. Ecco cosa significa avere coraggio».