Sharon Stone, è morto il fratello: era il padre del bimbo morto a soli 11 mesi

Sharon Stone ha perso il fratello Patrick di 57 anni. L’uomo è morto a causa di un attacco di cuore domenica 12 febbraio. Il fratello della Stone nel 2021 aveva subito un gravissimo lutto: aveva perso il figlio di soli 11 mesi.

Sharone Stone: è morto il fratello

Patrick Joseph Stone, il fratello minore dell’attrice Sharon, è morto in Pennsylvania per un attacco di cuore causato da una malattia cardiaca. La notizia è emersa solo nella giornata di ieri, riportata dal sito di gossip TMZ. L’attrice ha condiviso una foto del fratello su Instagram con il commento “Rip, Rest in Peace”, alla quale è seguita una clip dove la Stone ha ringraziato tutti per la solidarietà ricevuta.

«È vero, ho perso mio fratello», dice l’attrice in lacrime. «Negli ultimi anni abbiamo dovuto affrontare un’altra enorme perdita», ricorda la Stone, che chiede ai suoi 3,6 milioni di follower di «continuare a essere gentili».

Il dolore per la perdita di Patrick si unisce a quello del nipote River

La perdita alla quale fa riferimento l’attrice è quella del nipote River, il figlio di 11 mesi di Patrick Stone affetto da una grave malattia. Il bambino era morto per un’insufficienza d’organo nel 2021. In quell’occasione l’attrice, esprimendo l’immenso dolore per la perdita del nipote, aveva sottolineato l‘importanza della donazione degli organi rivelando che il piccolo River aveva contribuito a salvare tre vite attraverso donazioni di organi dopo la sua morte.

Patrick Joseph lascia la moglie Tasha ed altri due figli. La triste notizia è stata condivisa proprio dalla moglie che ha scritto: «Mi sembra che il cuore mi sia stato strappato dal petto. Patrick è andato a stare con il nostro dolce River… non so cos’altro dire, lui era il mio mondo…Spero solo che tu stia sempre al mio fianco a vegliare su Hunter, Kaylee e me. Fino a quando non ci incontreremo di nuovo… Il mio desiderio in tutto questo è che ora almeno River abbia suo padre con lui e spero che voi due vi stiate divertendo molto».