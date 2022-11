Sharon Stone ha scoperto di avere un «grosso tumore fibroide»

Con una storia sul proprio profilo ufficiale Instagram, la 64enne Sharon Stone ha annunciato ai fan di aver scoperto di avere quello che definisce un «grosso tumore fibroide». La star di Hollywood, celebre interprete di Basic Instinct, ha spiegato che si tratta di un tumore benigno e che deve essere rimosso in ogni caso. Ma ha anche raccontato l’accaduto per lanciare un messaggio importante alle donne. Lei, infatti, ha scoperto il tumore dopo aver chiesto un altro parere in seguito a una prima diagnosi, rivelatasi errata. Oggi anche il portiere del Bayern Monaco, Manuel Neuer, ha rivelato di essere alle prese con un tumore, nel suo caso alla pelle.

Sharon Stone: «Ho un grosso fibroma»

La storia di Instagram di Sharon Stone è il racconto di come l’attrice ha scoperto di avere il tumore. «Ho appena avuto un’altra diagnosi errata e subìto una procedura medica sbagliata», scrive la star. «Questa volta doppia epidurale. Con il peggioramento del dolore sono andata a chiedere un secondo parere». Poi la rivelazione: «Ho un grosso fibroma che deve essere rimosso». Andrà rimosso e non sembra generarle alcun pericolo. Sharon Stone però ha voluto raccontare il fatto in questione per esortare le donne a «chiedere un ulteriore parere medico se preoccupate per i cambiamenti nel loro corpo. Cercate un secondo parere. Può salvarvi la vita».

I precedenti interventi di Sharon Stone: altri tumori nel 2001

L’attrice ha spiegato ai fan che sta bene e che le serviranno dalle 4 alle 6 settimane per recuperare dopo la rimozione. Sharon Stone affronta il fibroma con alle spalle una lunga storia di problemi di salute. Nel 2001, infatti, ha subìto interventi con cui le sono stati rimossi alcuni tumori benigni. «Avevo gonfiori in ogni zona linfatica. Mi venne detto due volte che ero malata di cancro. E per due volte i test confermarono la diagnosi. Poi i test positivi finirono, ma ci vollero diversi mesi che cambiarono la mia vita», ha raccontato in una vecchia intervista al Times. Poi, nel settembre dello stesso anno, Stone è stata colpita da un’emorragia cerebrale ed è stata salvata dai medici che le hanno ricostruito un’arteria vertebrale.