Shanti De Corte, eutanasia a 23 anni: depressa dopo l’attentato in Belgio

Shanti De Corte, la ragazza sopravvissuta agli attentati di Bruxelles del 22 marzo 2016, ha chiesto e ottenuto l’eutanasia a 23 anni. Da quel trauma, in cui alcuni suoi amici erano morti davanti ai suoi occhi, non si è mai ripresa e ha continuato ad assumere decine di farmaci che «mi hanno reso un fantasma e non mi fanno provare niente». Una situazione precipitata in depressione che, per la giovane, non è stata più sostenibile.

Shanti De Corte: eutanasia a 23 anni

Il giorno del duplice attentato, che in totale provocò 35 vittime e oltre 300 feriti, Shanti si trovava all’aeroporto di Zaventem per andare a Roma in gita scolastica con i suoi compagni dell’istituto Santa Rita di Kontich (Aversa). Le bombe scoppiarono vicino a lei, che rimase fisicamente illesa, e da quel giorno la sua salute mentale ha iniziato ad essere messa a durissima prova. Come raccontava sui social, soffriva di continui attacchi di panico e depressione: «Mi sveglio e prendo medicine a colazione, poi fino a 11 antidepressivi al giorno. Senza non posso vivere, ma con tutte queste pastiglie non provo più niente, sono un fantasma».

Già nel 2020 aveva tentato il suicidio e più volte aveva chiesto di porre fine alla sua vita fino a quando non ha ottenuto il via libera. In Belgio, la legislazione consente infatti di accedere alla pratica anche in presenza di una «sofferenza psicologica costante, insopportabile e incurabile». L’eutanasia è avvenuta lo scorso 7 maggio accanto ai suoi familiari. Questo l’ultimo messaggio scritto sui social: «È stata una vita di risate e lacrime, fino all’ultimo giorno. Ho amato e mi è stato concesso di sapere cos’è il vero amore. Me ne vado in pace. Sappiate che già mi mancate».

I genitori: «Rispettate la nostra privacy»

L’emittente televisiva Rtbf ha realizzato un servizio per raccontare il caso, non senza suscitare polemiche. I genitori della ragazza, tramite il loro legale, hanno infatti dichiarato di essere contrari alla sua diffusione: «La ricostruzione fatta contiene diversi errori fondamentali. I parenti di Shanti, vittima a tutti gli effetti degli attentati, chiedono che venga rispettata la loro privacy e tranquillità». Dal canto suo, l’emittente ha così replicato: «La decisione di parlarne è stata presa perché si tratta di un fatto di interesse pubblico che contribuisce anche a far capire ciò che è accaduto alle persone coinvolte dagli attentati dopo questi terribili eventi».