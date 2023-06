Shannen Doherty e il tumore: «Ho le metastasi al cervello»

Shannen Doherty ha confessato di avere un tumore con metastasi al cervello. Una rivelazione choc da parte dell’attrice statunitense conosciuta dalla passata generazione come la Brenda di Beverly Hills 90210.

Shannen Doherty e la confessione sul tumore

Nel 2015 Shannen scoprì di avere un cancro al seno e, oltre alla mastectomia, si sottopose a sedute di chemioterapia e radioterapia. La malattia, diagnosticata al quarto stadio, è rimasta sempre stabile fino alle ultime settimane, quando l’attrice ha reso nota la presenza di una metastasi al cervello evidenziata dalla tac. L’attrice ha aggiornato i suoi fan tramite un video pubblicato sui social con la seguente didascalia: «Il 5 gennaio la mia tac ha mostrato metastasi nel mio cervello. Il video di ieri mostrava il processo per adattarsi alla maschera che si indossa durante le radiazioni al cervello. Il 12 gennaio ha avuto luogo il primo ciclo di radiazioni. La mia paura in questa clip è evidente. Sono estremamente claustrofobica e in più ci sono molte cose che stanno accadendo nella mia vita. Sono fortunata perché ho ottimi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura… la confusione…Ecco come può apparire il cancro».

🚨 Ce mercredi 7 juin, Shannen Doherty (Charmed), atteinte d’un cancer du sein, a publié une vidéo particulièrement inquiétante où, couchée sur une table, elle reçoit un traitement aux rayons. Un moment particulièrement difficile qu’elle décrit en légende : “Le 5 janvier 2023,… pic.twitter.com/hUQttrR4XA — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) June 7, 2023

Sensibilizza da anni sul cancro e la prevenzione

L’attrice di Beverly Hills e Streghe ha sempre parlato apertamente della malattia cercando di sensibilizzare il più possibile intorno a questo argomento. Nell’ultima circostanza ha voluto mostrare anche i passi che sta compiendo, la risonanza magnetica e la maschera utilizzata per proteggersi dalle radiazioni. Tanti i messaggi di incoraggiamento ricevuti dai fan che la sostengono dall’inizio della malattia e che ammirano al sua forza e la sua voglia di combattere.