Shangai, paziente anziano mandato all’obitorio ma era ancora vivo

Mentre la Cina fa i conti con la risalita dei casi Covid, con protocolli da tolleranza zero che non hanno isolato i contagi nonostante i lockdown di centinaia di migliaia di persone, a Shangai spunta una storia da film horror. Un incubo, quello vissuto da un anziano cittadino della megalopoli. L’uomo, probabilmente contagiato dal virus sebbene le autorità continuino a tenere segreto il conto delle vittime, è stato ricoverato nell’ospedale Xinchangzheng, nel distretto di Putuo. Ai sintomi della malattia, che lo hanno portato fino a condizioni critiche, si sono aggiunti gli errori degli operatori sanitari. Da qui nasce la vicenda: l’anziano è stato portato in obitorio, ma era ancora invita al momento in cui i portantini stavano per caricarlo sul carro funebre e si sono accorti del clamoroso errore.

L’errore clamoroso dell’ospedale Xinchangzheng

La scoperta dei portantini è arrivata proprio nel momento in cui l’anziano, chiuso in un telo giallo, stava per essere caricato sul carro funebre nel cortile dell’ospedale di Xinchangzheng. Si tratta di una struttura interamente riservata alla popolazione di età avanzata. L’addetto della sala mortuaria, proprio mentre stanno completando la procedura, blocca gli altri portantini e chiama un infermiere. Quest’ultimo, giunto sul luogo, non può che ratificare la scoperta: l’anziano è ancora vivo, tanto da riuscire a richiamare l’attenzione, seppur debolmente, dal sacco giallo. Immediate le proteste dei lavoratori intorno mentre le autorità hanno prontamente aperto un’inchiesta.

Cina in preda al Covid

Il Covid sta tenendo sotto scacco l’intero Paese. Le autorità della Cina hanno chiuso in casa milioni di abitanti, tanto a Shangai quanto a Pechino. E nella prima, i contagi sono finalmente tornati a calare: su 26 milioni di abitanti, circa 7mila sono attualmente positivi. Il totale in tutto il territorio cinese è di 600mila contagiati dal virus. Il governo sta tenendo segreto, però, il numero di vittime: dal 17 aprile non si conoscono i dati sui decessi legati al Covid.