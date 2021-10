Shall we dance? stasera 26 ottobre su Cielo: le curiosità sul film con Richard Gere e Jennifer Lopez

Richard Gere, Susan Sarandon e Jennifer Lopez sono i protagonisti di Shall we dance?, in onda stasera, martedì 26 ottobre 2021, alle 21.15 su Cielo. Diretto dal regista Peter Chelsom e uscito nelle sale cinematografiche nel 2004, il film si propone come un mix tra la commedia e il musical e racconta la storia di John Clark, avvocato di Chicago che, per sfuggire alla noia della routine, decide di iscriversi a un corso di ballo. Un’esperienza che gli farà riscoprire il sapore delle emozioni e delle cose che contano davvero.

Shall we dance?: le cose da sapere sul film in onda stasera su Cielo alle 21.15

Shall we dance?: la trama

John Clark ha una vita apparentemente perfetta. È un brillante avvocato di Chicago, ha una moglie che lo ama, Beverly, e due splendidi figli. Tuttavia, nonostante sembri avere davvero tutto, non è felice e la routine quotidiana lo annoia profondamente. Tutto cambia quando un giorno, fuori da una scuola di danza, incrocia lo sguardo della maestra di ballo Paulina e, colpito dalla sua bellezza, decide di iscriversi all’accademia per partecipare alle sue lezioni. Le cose, però, prendono una piega inaspettata: i corsi, infatti, sono tenuti dalla vecchia proprietaria della scuola, Miss Mitzi e il suo approccio alla danza non è dei migliori. Nonostante la ritrosia di Paulina, che reputa il ballo una cosa seria e non uno strumento di corteggiamento, John non molla e in poche settimane fa passi da gigante, pur continuando a tenere nascosto il suo nuovo hobby alla moglie. Certo delle sue competenze, decide di partecipare a un’importante gara e Paulina, per aiutarlo, prova con lui un coinvolgente tango. Questo le ricorda quanto amasse danzare e le fa confessare a John il motivo per cui ha abbandonato tutto. Mentre tra i due inizia a creare un forte legame, Beverly scopre il passatempo del marito e l’avvocato deve iniziare a fare i conti con una situazione inaspettata e solo apparentemente ambigua.

Shall we dance?: il cast

Accanto a Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon, rispettivamente John Clark, Paulina e Beverly Clark, nel cast figurano anche Stanley Tucci (Link Peterson), Bobby Cannavale (Chic), Lisa Ann Walter (Bobbie), Omar Benson Miller (Vern), Tamara Hope (Jenna Clark), Stark Sands (Evan Clark), Anita Gillette (Miss Mitzi), Diana Salvatore (Tina), Mya Harrison (Luisa), Richard Jenkins (Detective Devine) e Nick Cannon (Scott).

Shall we dance?: 5 curiosità sulla pellicola

1. Shall we dance?: il remake di un film giapponese

Il film di Peter Chelsom non nasce da un’idea originale. Si tratta, infatti, del remake americano di un film giapponese del 1996, dal titolo omonimo, scritto e diretto da Masayuki Suo. A sua volta, ispirato alla canzone Shall we dance? inserita nella colonna sonora del musical The King and I, andato in scena a Broadway per la prima volta nel 1951 e portato poi al cinema nel 1956, con la celebre versione interpretata da Yul Brynner e Deborah Kerr.

2. Shall we dance?: Lopez e Gere non avevano mai ballato insieme prima delle riprese

In un’intervista, Jennifer Lopez e Richard Gere hanno dichiarato di aver provato a lungo le coreografie prima che iniziassero le riprese. Tuttavia, non hanno mai avuto modo di farlo insieme. Mentre Gere, infatti, si esercitava a Los Angeles, Lopez lavorava a Winnipeg. I due hanno ballato insieme per la prima volta solo sul set, durante la famosa scena del tango.

3. Shall we dance?: perché il punto interrogativo nel titolo

Nel titolo originale del remake del 2004, non era previsto il punto interrogativo. È stato aggiunto successivamente per distinguerlo, assieme all’originale giapponese, da Shall we dance, pellicola del 1937 con Fred Astaire e Ginger Roberts.

4. Shall we dance?: il successo al botteghino

Tanto il pubblico quanto gli addetti ai lavori hanno apprezzato l’opera di Chelsom, leggera ma non banale, ben costruita e con una trama solida. E anche ai botteghini, il film è riuscito a portare a casa un ottimo bottino: a fronte di un budget di 50 milioni di dollari, nel mondo ne ha incassati poco più di 170 milioni, di cui 10 solo in Italia.

5. Shall we dance?: l’allarme SARS fece spostare le riprese

Poco prima dell’inizio, le riprese furono spostate da Toronto a Winnipeg a causa dei rischi legati a una potenziale epidemia di SARS che si temeva potesse scoppiare agli inizi del 2003.