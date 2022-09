Shakira andrà a processo: rischia 8 anni e 2 mesi per frode fiscale

Il 2022 per Shakira non è certo un anno da ricordare. Dopo le vicende legate ai presunti tradimenti dell’ormai ex compagno Gerard Piqué, da cui si sta separando non senza problemi, la cantante colombiana è alle prese con un altro problema, ancora più grave. Secondo l’agenzia di stampa Efe, ripresa anche da altri media spagnoli, una giudice iberica ha rinviato a giudizio Shakira, accusandola di frode fiscale. I giornali parlano di una richiesta complessiva di otto anni e due mesi a cui si aggiungerebbe una multa di quasi 24 milioni di euro. L’importo dell’evasione, che risalirebbe al periodo tra il 2012 e il 2014, sarebbe di 14,5 milioni di euro.

I fatti dello scorso luglio: Shakira ha rifiutato di firmare un accordo con l’accusa

Già nei mesi scorsi la notizia era filtrata. I legali di Shakira hanno dichiarato anche che la cantante colombiana avrebbe rifiutato di firmare un accordo con l’accusa. Ha preferito il processo, che ora sarà di competenza dell’Alta corte di Barcellona. Quest’ultima, infatti, si occupa dei reati che superano i cinque anni di reclusione. La star della musica mondiale è accusata di sei reati fiscali, per un totale di 14 milioni e mezzo. L’evasione risalirebbe agli anni tra il 2012 e il 2014, mentre viveva con Piqué: la cantante non avrebbe pagato le imposte sul reddito e sul patrimonio, sfruttando il fatto di avere alle Bahamas la residenza ufficiale.

La storia con Piqué

Intanto proseguono le indiscrezioni sulla separazione con Piqué. La stessa Shakira nei giorni scorsi è tornata a parlarne, definendolo «uno dei periodi più brutti» della sua vita. Ormai da mesi si inseguono le notizie sulla loro rottura, ufficializzata a inizio estate ma ancora non definita a livello legale. Al centro del contenzioso, infatti, ci sarebbe il luogo in cui dovrebbero crescere i figli della coppia. Shakira vorrebbe portarli con sé negli Usa e avrebbe offerto una cifra incredibile all’ex marito per convincerlo: non solo le spese di mantenimento, ma anche il pagamento di parte del debito accumulato da Piqué, anche lui alle prese con il fisco. Ora potrebbe tutto cambiare in caso di condanna.