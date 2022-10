Shakira e Piquè insieme alla partita del figlio: primo incontro dopo la separazione

Nonostante le ultime settimane di tensione, Shakira e Piquè hanno deciso di stare insieme almeno per assistere alla partita del figlio Milan. Infatti, i due sono stati paparazzati insieme mentre guardavano la prima partita del loro campione, anche se le ultime settimane sono state molto burrascose tra i due. La priorità è il figlio, che meritava di essere sotto l’attenzione di entrambi i genitori per la sua prima partita di baseball.

Shakira e Piquè, come si sono rivisti

Shakira aveva deciso di trasferirsi a Miami, negli Stati Uniti, con i due figli, Sasha e Milan. Il difensore del Barcellona era contrario all’iniziativa, ma poi gli ex coniugi hanno trovato un accordo. La cantante coprirà tutte le spese dei ragazzi e un 20% di un debito contratto dall’ex marito. In più, pagherà i viaggi necessari al calciatore per andare da Barcellona a Miami e fare così visita ai suoi figli. L’accordo avrebbe una durata temporanea, ma sarebbe comunque sufficiente a garantire serenità ai ragazzi.

«Sto cercando di elaborare ciò che è successo. Sento che in questo momento della mia vita, che è probabilmente una delle ore più difficili e buie della mia vita, la musica ha portato la luce» aveva confessato Shakira alcune settimane fa. Anche se i due erano seduti insieme, non ci sarebbero state effusioni, anzi. I rapporti si sarebbero mantenuti abbastanza freddi.

L’evasione fiscale

Che si trattasse di un periodo non felice per Shakira lo confermerebbe anche il processo che la vede imputata per evasione fiscale. La donna rischia 8 anni, oltre al pagamento delle tasse che non avrebbe pagato. In tutto, si tratterebbe di un importo di circa 14,5 milioni di dollari.

La cantante ha già dichiarato di essere alla ricerca di un accordo tra le parti, in grado di risolvere la questione prima di un prossimo giudizio in tribunale.