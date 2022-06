Shakira e Piqué in crisi: lui l’ha tradita, rottura vicina

Bomba dalla Spagna: Shakira e Gerard Piqué sarebbero a un passo dalla separazione. Lo rivela il giornale El Periodico, secondo cui il difensore del Barcellona avrebbe tradito la star colombiana, mettendo a serio rischio una storia che dura dal 2011. La cantante avrebbe scoperto il tradimento e così sembra aver avuto inizio una crisi difficile da sanare. In Spagna ne sono certi: a breve i due comunicheranno la separazione. Intanto entrambi non commentano, sebbene sui rispettivi social l’ultima foto insieme risalga al giorno di San Valentino. Da allora niente istantanee di famiglie e pochissimi like reciproci.

Piqué ha tradito Shakira? La ricostruzione

In Spagna, dopo l’articolo di El Periodico, ne sono certi. «La cantante l’ha beccato con un’altra e stanno per separarsi», si legge tra le righe del giornale. Piqué, secondo quanto rivelano i giornalisti catalani, avrebbe già lasciato la casa principale della coppia, tornando a vivere nel precedente appartamento. Una tesi che andrebbe a trovare conferma nelle precedenti indiscrezioni, secondo cui il difensore sarebbe stato visto molte notti uscire da sale private di vari nightclub insieme al compagno di squadra Riqui Puig. «È slegato e fuori controllo», scrivono in Spagna. E inoltre pare sia «stato visto accompagnato da altre donne».

Shakira e Piqué vicini alla rottura: chi è l’amante

I quotidiani spagnoli si sono sbizzarriti e i giornalisti vanno a caccia di ogni minimo dettaglio. I paparazzi li hanno seguiti anche nel tragitto verso la scuola dei figli, dove «si fanno vedere come una coppia ben assortita, ma la realtà è che al momento non si parlano quasi». Shakira pare sappia non soltanto del tradimento, ma anche l’identità dell’amante. «Piqué è stato visto più volte con una giovane donna e questo avrebbe portato il giocatore a trasferirsi nel suo appartamento da scapolo, dato che Shakira sarebbe stata a conoscenza di quegli appuntamenti e si sarebbe infuriata». Si tratta di «una giovane bionda sui 20 anni . Sta studiando e lavora come hostess di eventi».

I viaggi a Ibiza di Shakira

Un altro dettaglio che sembra confermare la crisi di coppia arriva dai viaggi di Shakira. La cantante, infatti, è stata avvistata per due volte sull’isola di Ibiza, senza il difensore ma con i due figli nati dalla decennale relazione. Nessuna scusante per la permanenza di Piqué a Barcellona, visto che, come spiegano i giornali, «si è infortunato e non ha giocato». E ora si attende soltanto un comunicato congiunto dei due, che potrebbe arrivare tra qualche ora. El Periodico scrive che «hanno in programma di rilasciare una dichiarazione per spiegare la presunta slealtà . Non sappiamo se siamo vicini a una smentita o se annunceranno che si stanno separando, ma stanno attraversando il momento peggiore della loro relazione».